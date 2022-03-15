بريطانيا تحظر سلع روسية بقيمة 1.2 مليار دولار

وصف الكرملين المحادثات مع أوكرانيا بالصعبة، مشيرا إلى أنه لا يمكن تقديم أي تنبؤات، قائلا :"نشعر بخيبة أمل لعدم إدانة الهجوم على دونيتسك" وفقا لما ذكرت قناة "العربية" فى نبأ عاجل

وأضافت الرئاسة الروسية، أن العقوبات الغربية تؤثر على مصالحنا بشأن الاتفاق النووي مع إيران، يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه مجلس الاتحاد الأوروبى، فرض عقوبات على روسيا تشمل حظر تقديم أي خدمات للتصنيف الائتماني وفرض قيود على صادرات الحديد والصلب.

بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على روسيا

في سياق متصل أعلنت بريطانيا أن العقوبات الجديدة التى ستفرضها لندن على موسكو ستعزل الاقتصاد الروسي عن التجارة العالمية، منوهة بأن حظر صادرات سلع لروسيا سيدخل حيز التنفيذ قريبا وتبلغ قيمتها نحو 1.2 مليار دولار.

في غضون ذلك فرضت بريطانيا رسوما ضخمة على الواردات الروسية وعلى رأسها الفودكا، لافتة إلى أن العقوبات الجديدة ستطال رجال أعمال مقربين من بوتين