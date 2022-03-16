«التعمير والاسكان» يساهم بـ21 مليون جنيه تبرعات لدعم مستشفى أهل مصر

وقع كل من بنك التعمير والإسكان ومؤسسة أهل مصر للتنمية برتوكول تعاون مشترك لاستكمال مساهمات البنك لدعم مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، والتي سوف تصبح أول وأكبر مستشفى متخصصة فى مصر والشرق الأوسط وشمال افريقيا لعلاج الحروق وبالمجان.

ويهدف هذا التعاون لدعم المصابين بالحروق، والمشاركة في بناء مركز الجراحة العامة بالمستشفى، حي بلغ إجمالي مساهمات التعمير والإسكان لمؤسسة أهل مصر، ما يزيد عن 21 مليون جنيه حتى الآن.

بنك التعمير والإسكان يؤكد مسؤوليته المجتمعيه بتبرعات لصالح مستشفيات مصرية

تأتي هذه الخطوة تأكيداً على إيمان بنك التعمير والإسكان بدوره في مجال المسئولية المجتمعية، فقد عزز البنك مجهوداته في خدمة ودعم قطاع الرعاية الصحية، من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات الفعالة، ورعاية ودعم العديد من المستشفيات والمشاركة في بروتوكولات تهدف إلى خلق تأثير إيجابي ومستدام على هذا القطاع الذي يعد من أهم الملفات التي تحتاج إلى الدعم لما له من أثر ملموس على المجتمع.

قام بتوقيع البروتوكول كل من حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، والدكتورة هبة السويدي رئيس مجلس امناء مؤسسة أهل مصر للتنمية.

تعاون مشترك ممتد بين مؤسسة أهل مصر والتعمير والاسكان

ويأتي توقيع هذا البروتوكول في ظل التعاون المشترك بين بنك التعمير والإسكان ومؤسسة أهل مصر والذي امتد منذ عام 2016، ويعد هذا البروتوكول هو التعاون الثاني وتبلغ قيمته أكثر من 12 مليون جنيه، بعد الانتهاء من بروتوكول التعاون الأول الذي بلغت قيمته مايزيد عن 9 مليون جنيه، لتصل اجمالي المساهمات الي أكثر من 21 مليون جنيه.

«غانم»: نعتز بالتعاون مع مؤسسات وطنية رائدة بمجال الخدمات الصحية

من جانبه، أكد حسن غانم على اعتزازه بالتعاون مع واحدة من أكبر المؤسسات الوطنية الرائدة في مجال الرعاية الصحية وهي مؤسسة اهل مصر التي تعمل على توفير الخدمات الطبية لمرضى الحروق، مشيداً بالمجهودات المتواصلة التي تقوم بها المؤسسة لتوفير حياه أفضل لضحايا الحروق.

وأضاف غانم، أن البنك يولي اهتماما كبيرا للمسؤولية المجتمعية ويسعى دائما لمساندة مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، ايمانا منه بالدور الحيوي الذي تقوم به المؤسسات المالية والمصرفية في مجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، حيث ان مشاركتها الفعالة مع مؤسسات المجتمع المدني الغير الهادفة للربح لها نتائج فعالة لتقديم الدعم المجتمعي لأكبر عدد من المستفيدين.

وتابع، أن دعم قطاع الرعاية الصحية يأتي على رأس استراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية خلال الأعوام السابقة، بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية في الارتقاء بالمنظومة الطبية بمصر، وذلك من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات الإيجابية وتقديم الدعم للعديد من المستشفيات الي جانب المشاركة في بروتوكولات تهدف إلى خلق تأثير إيجابي ومستدام على هذا القطاع، والذي يعد من أهم الملفات التي تحتاج إلى الدعم لما له من أثر ملموس على المجتمع.

فيما قالت هبة السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، إنَّ مؤسسة أهل مصر لا يسعها إلا التوجه بالشكر لـ بنك التعمير والإسكان على دعمه، متطلعة إلى مزيد من التعاون للمساهمة فى استكمال تجهيز مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق وبالمجان.