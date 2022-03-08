«بنك التعمير والإسكان» بعد زيادة الوحدات المطروحة: لا تغيير في الشروط
كتب:
أحمد عبداللطيف
03:39 م | الثلاثاء 08 مارس 2022
شقق دار مصر
أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان زيادة عدد الشقق السكنية المطروحة ضمن 3 مشروعات، وهي «سكن مصر»، «دار مصر» ومشروع «جنة»، زيادة عدد الشقق السكنية ومد فترة تقديم الحجز.
المشروه يسهدف متوسطي الدخل بوحدات سكنية داخل عدد كبير من المدن الجديدة، بفائدة 3% و8%، وتقسيط لمدة 30 سنة، ضمن مبادرة التمويل العقاري التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
«التعمير والإسكان»: لا تغيير في الشروط
وقال مصدر في بنك التعمير والإسكان التابع لوزارة الإسكان أنه لا توجد أي تغيرات في شروط الحصول على شقة تمويل عقاري بفائدة 3%و8%، وأنها تنطبق في جميع البنوك التي تشترك في مبادرة التمويل العقاري البنوك الحكومية والخاصة.
وكشف بنك التعمير والإسكان أن الفئات المستهدفة من منخفضي ومتوسطي الدخل كالتالي:
منخفضي الدخل
يجب أن يكون الحد الأقصى للدخل 4500 جنيه شهريًا، والحد الأقصى لصافي الدخل للأسرة 6000 جنيه شهريًا.
- تصل مدة القرض إلى 30 سنة.
- قيمة الوحدة تُحدد من قبل صندوق التمويل العقاري وفقًا للإعلان المعلن.
- الدفعة المقدمة 10% من سعر الوحدة بحد أدنى.
- سعر الفائدة 3% متناقص.
فئة متوسطي الدخل
- أن يكون الحد الأقصى لصافي الدخل بالنسبة للأعزب 10 آلاف جنيه شهريًا، و14 ألف جنيه شهريًا بالنسبة للأسرة.
- تصل مدة القرض إلى 30 عامًا.
الحد الأقصى لسعر الوحدة السكنية يصل إلى 1.1 مليون جنيه على أن تكون الدفعة المقدمة المسددة من العميل 15% من إجمالي قيمة الوحدة كحد أدنى.
- تراوح سعر الوحدة ما بين 1.1 مليون إلى 1.4 مليون جنيه، وقيمة الدفعة المقدمة المسددة من العميل كحد أدنى تبلغ 20% من إجمالي قيمة الوحدة.
- أن تكون بغرض السكن الدائم وليست مرخصة للإسكان السياحي، وأن تكون الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن تشمل المرافق كافة عداد كهرباء - مياه.
سعر الفائدة 3% متناقص، أوسعر الفائدة 8% متناقصه يتم تنفيذها على حسب دخل العميل وقيمة الشقة.
ونوه بنك التعمير والإسكان بأن تحويل الأوراق الخاصة بالعميل شرط للحصول على الوحدة.