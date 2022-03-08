«بنك التعمير والإسكان» بعد زيادة الوحدات المطروحة: لا تغيير في الشروط

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان زيادة عدد الشقق السكنية المطروحة ضمن 3 مشروعات، وهي «سكن مصر»، «دار مصر» ومشروع «جنة»، زيادة عدد الشقق السكنية ومد فترة تقديم الحجز.

المشروه يسهدف متوسطي الدخل بوحدات سكنية داخل عدد كبير من المدن الجديدة، بفائدة 3% و8%، وتقسيط لمدة 30 سنة، ضمن مبادرة التمويل العقاري التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

«التعمير والإسكان»: لا تغيير في الشروط

وقال مصدر في بنك التعمير والإسكان التابع لوزارة الإسكان أنه لا توجد أي تغيرات في شروط الحصول على شقة تمويل عقاري بفائدة 3%و8%، وأنها تنطبق في جميع البنوك التي تشترك في مبادرة التمويل العقاري البنوك الحكومية والخاصة.

وكشف بنك التعمير والإسكان أن الفئات المستهدفة من منخفضي ومتوسطي الدخل كالتالي:

منخفضي الدخل

يجب أن يكون الحد الأقصى للدخل 4500 جنيه شهريًا، والحد الأقصى لصافي الدخل للأسرة 6000 جنيه شهريًا.

- تصل مدة القرض إلى 30 سنة.

- قيمة الوحدة تُحدد من قبل صندوق التمويل العقاري وفقًا للإعلان المعلن.

- الدفعة المقدمة 10% من سعر الوحدة بحد أدنى.

- سعر الفائدة 3% متناقص.

فئة متوسطي الدخل

- أن يكون الحد الأقصى لصافي الدخل بالنسبة للأعزب 10 آلاف جنيه شهريًا، و14 ألف جنيه شهريًا بالنسبة للأسرة.

- تصل مدة القرض إلى 30 عامًا.

الحد الأقصى لسعر الوحدة السكنية يصل إلى 1.1 مليون جنيه على أن تكون الدفعة المقدمة المسددة من العميل 15% من إجمالي قيمة الوحدة كحد أدنى.

- تراوح سعر الوحدة ما بين 1.1 مليون إلى 1.4 مليون جنيه، وقيمة الدفعة المقدمة المسددة من العميل كحد أدنى تبلغ 20% من إجمالي قيمة الوحدة.

- أن تكون بغرض السكن الدائم وليست مرخصة للإسكان السياحي، وأن تكون الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن تشمل المرافق كافة عداد كهرباء - مياه.

سعر الفائدة 3% متناقص، أوسعر الفائدة 8% متناقصه يتم تنفيذها على حسب دخل العميل وقيمة الشقة.

ونوه بنك التعمير والإسكان بأن تحويل الأوراق الخاصة بالعميل شرط للحصول على الوحدة.