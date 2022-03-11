وزير النقل يدلي بصوته في انتخابات الإعادة على مقعد النقيب العام للمهندسين

أدلى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بصوته في انتخابات نقابة المهندسين على مقعد النقيب العام، والذي تجرى الإعادة عليه اليوم الجمعة الموافق 11 مارس 2022، وأكد وزير النقل على أن حرصه على المشاركة في هذه الانتخابات يأتي من الاعترازا الكبير لمكانة المهندسين ودورهم الفعال في الطفرة الهائلة التي تشهدها مصر في كل المجالات ومنها النقل، حيث يواصل المهندسون العمل على مدار الساعة لإنجاز المشروعات القومية الكبرى، التي تساهم في تحقيق التنمية الشاملة وفقا لرؤية مصر 2030

وأكد وزير النقل على أن لدى مصر حاليا أجيالا من المهندسين المتخصصين المؤهلين للعمل بأحدث النظم التكنولوجيا في كل المجالات، وهو ما يؤكد على أهمية دور النقابة خلال الفترة القادمة في دعم هذه الأجيال لاستمرار تنفيذ تلك المشروعات الضخمة التي تشهدها مصر في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

الوزير يشيد بالعملية الانتخابية

وأشاد الوزير بسير العملية الانتخابات في جو من النزاهة والشفافية وبالإقبال الكبير الذي تشهده الانتخابات من جموع المهندسين من مختلف الأعمار متمنيا التوفيق للنقيب القادم أيا كان، موضحا أنه سيتم التعاون مع المجلس القادم للارتقاء بمهنة الهندسة وخدمة المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في كل أنحاء الجمهورية.