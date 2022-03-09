وزير النقل يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء كوبري بـ 344 مليون جنيه

شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، اليوم الأربعاء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري ومحافظة الدقهلية، لإنشاء كوبري للسيارات على النيل بامتداد المشاية بعرض 3 حارات وتكلفة تقديرية 344 مليون جنيه تتحمل المحافظة منها 100 مليون جنيه، ووقع البرتوكول الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية واللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكباري.

وزير النقل: الكوبري يخلق محور مروري

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير عواصم المحافظات ومنها مدينة المنصورة، والجاري تنفيذ مشروعات سكنية مختلفة بها على أراضي السكك الحديدية بمنطقتي «هابي لاند والثلاجة» وموقف الفرنساوي وممشى أهل المنصورة واستكماله من منطقة أبو رجيلة وحتى الجامعة، وكذلك إنشاء الكباري ذات الطابع المعماري المتميز والمماشي والأرصفة ومناطق التنزه للجمهور، مع تخصيص جزء ثقافي ومسرح مكشوف وبعض الأنشطة الاستثمارية كمحلات تجارية وكافتيريات.

اقرأ أيضا النقل تبحث مستجدات عقد تصنيع وتوريد 55 قطارا مكيفا للخط الأول ‏للمترو

وصرح وزير النقل، بأن إنشاء الكوبري يهدف إلى خلق محور مروري من طريق «المنصورة - شربين» الشرقي حتى كوبري الجامعة للمتجه إلى رافد جمصة، وكذا طريق «المحلة - دمياط»، كما يهدف المشروع الى تحقيق السيولة المرورية المطلوبة داخل مدينة المنصورة، والاستغلال الأمثل لكافة المساحات المطلة على النيل وتحويلها إلى ساحة مجتمعية تحتوي على مجموعة من الأنشطة الترفيهية الاستثمارية، كمناطق الجلوس والممشى السياحي والكافيهات والمطاعم السياحية المتميزة ذات الإطلالة المباشرة على نهر النيل والكوبري الأيقونة، لافتا إلى أن الفكرة التصميمية للكوبري سيتم تنفيذها بطريقة تشكيلية متميزة بحيث يصبح بمثابة مَعلَم مميز لمدينة المنصورة.