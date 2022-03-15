وزير النقل يحذّر موظفي السكة الحديد من «الفصل»: لا تنصرفوا قبل مواعيد العمل

قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنّ الوزارة تواصل تنفيذ خطة تطوير وتحديث مظومة السكة الحديد، لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين، وتقليل حوادث القطارات، والقضاء على ظاهرة تأخير حركة القطارات، مشيرا إلى أنّ الهيئة خططت لتجديد 1223 عربة قطار، حيث جرى الانتهاء من تجديد 1069 عربة حتى الآن، ولا يوجد أى قطار قديم يعمل على قضبان السكة الحديد.

لن يسمح لأي قطار غير مؤهل فنيا بالعمل

وأوضح وزير النقل، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ العمل يسير بصورة منتظمة داخل ورش الصيانة، مشددا على عدم خروج أي عربة من الورش قبل التأكد التام من الحالة الفنية لها، ولن يسمح لأي قطار غير مؤهل فنيا بالعمل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، وحركة سير القطارات.

وحذّر وزير النقل، العاملين، من الانصراف قبل انتهاء مواعيد العمل المحددة، لإحداث حالة من الانضباط داخل الورش، والالتزام الكامل بمواعيد الحضور والانصراف، مشددا على أنّ الفصل بانتظار المخالفين للتعليمات.

وزير النقل: نسعى لنقل مليوني راكب يوميا بالسكة الحديد

وقال الوزير، إنّ الوزارة تسعي إلى نقل مليوني راكب يوميا عبر قطارات السكة الحديد، منتصف 2024، وجارٍ العمل على تحديث وتطوير نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحديث وتطوير المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا ورفع كفاءة وتحسين المحطات وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، لتقليل حوادث القطارات، وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وزير النقل لـ«الركاب»: التزموا بارتداء الكمامات الطبية

وطالب وزير النقل، ركاب السكة الحديد ومترو الأنفاق، بالالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية داخل القطارات والمحطات، بارتداء الكمامات الطبية، بسبب كورونا، منوها باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة فيروس كورونا من خلال تعقيم وتطهير القطارات والمحطات، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب.