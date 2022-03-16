رضوى الشربيني تقلد إطلالة ويجز.. ومتابعة تمازحها: حد يمنشن هدى المفتي

تصدرت الإعلامية رضوى الشربيني «تريندات» قوائم البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها بإطلالة شبيهة بمطرب الراب ويجز، التي أثار بها جدلا واسعا خلال حفله في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، إذ ارتدت بالطو باللون الأخضر يشبه جاكت ويجز، وحذاء طويل باللون البنفسجي.

رضوى الشربيني: «برضون موضة بقى»

وشاركت رضوى الشربيني صورتها بهذه الإطلالة، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليها مازحة: «معلش يا جماعه أنا ويجز مش أحسن مني، أخضر على موف، برضون موضة بقى».

وعقب ذلك المنشور، تفاعل معها عدد كبير من جمهورها، إذ علقت إحدى متابعيها: «الفستان حلو بس الموف لا»، وكتبت أخرى: «شو ما لبستي بتجنني»، بينما مازحتها ثالثة: «حد يمنشن هدى المفتي».

إطلالة ويجز تثير الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وكان مطرب الراب ويجز أثار الجدل بالأمس، بعد ظهوره في حفلته الأخيرة بالسعودية بإطلالة اعتبرها البعض غريبة، إذ ارتدى جاكت باللون الأخضر وشورت باللون البنفسجي، وربط عدد كبير من الجمهور بين تلك الملابس مع إطلالة الممثلة هدى المفتي التي ظهرت بها في يناير الماضي في جلسة تصوير بشوارع مدريد الإسبانية، خاصة بعد شائعات ارتباطهما التي روج لها البعض مؤخرًا.

رضوى الشربيني تبكي أثناء استلام جائزة الإعلامية الأكثر تأثيرًا

يذكر أن الإعلامية رضوى الشربيني حصلت مؤخرًا على جائزة الإعلامية الأكثر تأثيرًا من ملتقى «She can» لرائدات الأعمال بالجامعة الأمريكية، وحرصت على حضور فاعلية تكريمها بصحبة ابنتيها، وأثناء إلقاء كلمتها خلال الفاعلية احتضنت طفلتيها ودخلت في نوبة بكاء شديدة، مؤكدة على أن ذلك أول ظهور لهما معها وأنهما تخطا معها العديد من الصعوبات في حياتها.

وتابعت «الشربيني» أن تكريمها في ذلك اليوم بمثابة تكريم لكل امرأة، كما أهدت ذلك التكريم لوالدتها الراحلة، وقدمت نصيحة ورسالة إلى الحاضرات بأن عليهن دائما تطوير ذاتهن، وتوطيد علاقتهن بالله.