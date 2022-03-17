درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 17-3-2022 في مصر
كتب:
انتصار الغيطانى
01:03 ص | الخميس 17 مارس 2022
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 17-3-2022 فى مصر
ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي في مصر اليوم الخميس 17/3/2022 في مصر، حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، بنحو 3 لـ4 درجات خلال ساعات النهار، كما يسود طقس معتدل خلال ساعات النهار، ويكون شديد البرودة خلال ساعات الليل على الأنحاء كافة.
حالة الطقس اليوم
وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها كشفت فيه عن تفاصيل حالة الطقس اليوم، أنّ محافظة القاهرة الكبرى والوجه البحري تشهد كقس مائل للدفء، حيث تسجل الحرارة 19 درجة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 22 درجة، أما في محافظات شمال الصعيد، فتسجل الحرارة 20 درجة، ليسود طقس دافئ، وتسجل محافظات جنوب الصعيد 26 درجة، ومع بداية ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة بين 8 لـ9 درجات، ليسود طقس شديد البرودة على جميع المحافظات.
وذكرت هيئة الأرصاد، أنّ نشاط الرياح يصبح معتدلا على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، حيث يستمر الهدوء حتى غدٍ الجمعة، وتعود الرياح المثيرة للأتربة والرمال على السواحل الغربية ومناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.
درجات الحرارة اليوم
جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس في مصر على النحو التالي:
القاهرة 19 10
الإسكندرية 17 11
طنطا 17 10
شبين الكوم 19 10
دمنهور 19 10
بلطيم 19 10
مطروح 16 10
السلوم 15 10
سيوة 16 09
بورسعيد 17 10
دمياط 17 10
الزقازيق 19-10
المنصورة 19 10
الإسماعيلية 19 10
السويس 19 10
العريش 16 09
رفح 15 08
رأس سدر 18 10
نخل 16 05
نويبع 19 13
طابا 19 13
كاترين 13 01
الطور 20 11
شرم الشيخ 22 15
الغردقة 22 12
مرسى علم 21 13
الفيوم 19 10
بني سويف 19 09
المنيا 20 07
أسيوط 21 07
سوهاج 21 08
قنا 22 09
الأقصر 25 010
أسوان 26 10
إدفو 24 10
أبو سمبل 23 10
الوادي الجديد 21 08
شلاتين 22 13
ابو رماد 22 13
حلايب 23 14
راس حدربة 23 15