درجات الحرارة اليوم الأربعاء 16-3-2022.. اعتدال الطقس بداية من الخميس

يستمر نشاط الرياح لعدة أيام وتتأثر البلاد برياح شمالية غربية وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا تفصيليا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 16 مارس 2022، مشيرة إلى بدء ارتفاع درجات الحرارة بشكل تدريجي بداية من الغد الخميس.

درجات الحرارة

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء فى مصر على النحو التالي:

القاهرة 16 08

الإسكندرية 15 10

طنطا 15 08

شبين الكوم 16 09

دمنهور 15 09

بلطيم 15 11

مطروح 15 10

السلوم 15 09

سيوة 16 09

بورسعيد 15 10

دمياط 15 10

الزقازيق 16-08

المنصورة 16 09

الإسماعيلية 16 08

السويس 17 09

العريش 15 07

رفح 15 09

رأس سدر 18-11

نخل 15 04

نويبع 18 12

طابا 20 13

كاترين 12 01

الطور 17 11

شرم الشيخ 20 11

الغردقة 20-12

مرسى علم 19 13

الفيوم 16 07

بني سويف 16 08

المنيا 17 07

أسيوط 18 08

سوهاج 18 08

قنا 19 09

الأقصر 18 09

أسوان 20 10

إدفو 20 12

أبو سمبل 20 12

الوادي الجديد 19-08

شلاتين 22-13

ابو رماد 22-13

حلايب 23-14

راس حدربة 23-15

درجات الحرارة اليوم الدول العربية

وجاءت درجات الحرارة في الدول العربية، كالتالي:

مكة 27 19

المدينة 22 13

الرياض 23 11

المنامة 24 16

أبو ظبي 36 22

الدوحة 30 19

الكويت 21 08

دمشق 13 -02

بيروت 14 11

عمان 10 02

القدس 09 05

غزة 14 08

بغداد 20 06

مسقط 29 24

صنعاء 27 10

الخرطوم 27 14

طرابلس 22 13

تونس 19 13

الجزائر 18 10

الرباط 16 09

حالة الطقس اليوم في مصر

ومن المتوقع أن يسود طقس غائم جزئيا على جميع المدن، كما يكون مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما يكون بادرا على السواحل الشمالية الغربية والشرقية، كما توجد شبورة مائية من وإلى الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، السواحل الشمالية ومدن القناة، بالإضافة إلى نشاط الرياح في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.