تعرف على أسعار توريد القمح بعد إعلان الحكومة عنها رسميا

أعلن مجلس الوزراء اليوم بشكل رسمي أسعار توريد القمح، حيث وافق مجلس الوزراء على صرف حافز استثنائي للتوريد والنقل، بقيمة 65 جنيها، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً، وجاءت أسعار توريد القمح كالتالي :

أسعار توريد القمح

865 جنيها للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 22.5 قيراط.

875 جنيها للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 23 قيراط.

885 جنيه للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 23.5 قيراط.

التموين تُلزم المزارعين بتوريد 12 إردب قمح بحد أدني للحكومة

وقبل ساعات، أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قرار بإلزام كل من يملك محصولا من القمح أن يسلم لجهات التسويق الحكومية جزءا من المحصول لا قل عن 12 إردب عن كل فدان، كحد ادني، وفقا لمساحته المزروعة بالقمح.

وشدد القرار على أن الممتنع عن تسليم 12 إردب بحد أدني للحكومة، يحرم من صرف الأسمدة المدعمة له و يحرم من أي دعم من البنك الزراعي المصري .

ومساء الثلاثاء، تحدث السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في تصريحات تليفزيونية، إن مشروع الصوامع يمكن الحكومة من تخزين القمح لـ5 أشهر مقبلة، وذلك عكس الشون القديمة التى كانت تكفي بحد أقصى شهر ونصف فقط، مؤكدًا أن الصوامع تقوم بحفظ السلع والحبوب والغلال بشكل صحي يمنعها من أي عوامل جوية أو أتربة مما قد يصيب المحاصيل وتحديدًا القمح بالعطب، كاشفًا أن هناك حالة اطمئنان فيما يتعلق بالمخزون الاستراتيجي الخاص بالسلع الرئيسية.

وأعلنت وزارة التموين في وقت سابق أن مع انطلاق موسم التوريد في مطلع أبريل ومع المخزون الحالي، ستمتلك مصر رصيد استراتيجي من القمح يكفي حتى نهاية 2022