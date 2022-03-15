نقيب الفلاحين: «احشوا الفراخ والبط أرز بدل الفريك لتوفير القمح»

دعا حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، المواطنين إلى ضرورة التوقف وتقليل شراء القمح من أجل تحويله لـ«فريك»، إذ ذكر أن الكثير من المواطنين يُقدمون على شراء القمح من أجل تحويله لفريك لاستخدامه في حشو البط، أو الفراخ أثناء إعداد الطعام، مضيفًا: «بقول للناس احشوا البط والفراخ أرز، بلاش الفريك عشان نحافظ على مخزون القمح»، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، على قناة «etc».

وفرت الحكومة التقاوي المعتمدة ذات الإنتاج العالية

وأضاف «أبو صدام»، أن المساحات المنزرعة من الأقماح هذا الموسم، تُعد أكبر مساحة منزرعه في مصر من الأقماح على الإطلاق، إذ تصل إلى 3.6 مليون فدان تقريبا نتيجة لإعلان الحكومة أسعار مرضيه للقمح قبل موسم الزراعة والتي ارتفعت عن الموسم السابق بنحو 95 جنيه لكل أردب، متوقعا أن تصل الإنتاجية من الاقماح إلى 10.5 مليون طن بمتوسط إنتاجيه 3 طن للفدان، بعدما وفرت الحكومة التقاوي المعتمدة ذات الإنتاج العالية.

الحكومة قد تتسلم 5.5 مليون طن بزيادة 2 مليون طن عن الموسم السابق

وأكد نقيب الفلاحين، أن الحكومة قد تتسلم 5.5 مليون طن بزيادة 2 مليون طن عن الموسم السابق، مشيدًا بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنح مزارعي الأقماح حافز إضافي حال توريدهم للأقماح مع سرعة صرف مستحقاتهم، وتسهيل عمليات التوريد كما قدمت الحكومة ميعاد توريد الأقماح ليكون في أول أبريل بعدما كان يبدأ كل موسم في منتصف أبريل.

هناك طرح لجميع السلع بتخفيضات تصل إلي 30%

من ناحية أخرى، ذكر عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن هناك جهود كبيرة تقوم بها الحكومة في تخفيض أسعار السلع، موضحًا أن هناك طرح لجميع السلع بتخفيضات تصل إلي 30%، وتحديد سعر الخبز السياحي خلال أيام بمواصفات معينة، مؤكدًا أن استهلاك السلع يزيد بنسبة 50% خلال شهر رمضان، وجميع السلع الخاصة بشهر رمضان متوفرة بشكل كبير، مع تراجع الأسعار بصورة كبيرة في الأسواق.

لا توجد أي أزمة من نقص المنتجات أو السلع

وأوضح «خليل»، خلال مداخلة في نفس البرنامج، أن الحكومة المصرية أدارت الأزمة الحالية بافتتاح المعارض مبكرًا، بتخفيضات 25% من 200 شركة عارضة، وجميع السلع متوفرة بالشارع، ولا توجد أي أزمة من نقص المنتجات أو السلع، كما أن القيادة السياسية تتابع أسعار جميع السلع يوميًا، وأسعار بعض السلع تراجعت اليوم بشكل كبير.