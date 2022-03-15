التموين تستعد لاستقبال موسم توريد القمح المحلي 2022

تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا تفصيليا في إطار استعدادات الوزارة لاستقبال موسم توريد الأقماح المحلية لعام 2022، من اللواء شريف باسيلي، رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، عن استعدادات الشركة والجهات المسوقة لاستقبال موسم توريد القمح المحلي 2022، خاصة بعد صدور القرار الوزاري المشترك والصادر من وزراء التموين والمالية والزراعة، ببدء موسم توريد القمح المنتج محليا لعام 2022 في الأول من أبريل بدلا من 15 أبريل، ويكون التوريد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين، حيث نص القرار الصادر من الوزراء، على أن يستمر موسم توريد القمح المحلي هذا العام حتى نهاية أغسطس 2022.

القدرات التخزينية لاستقبال الأقماح

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة، معاون الوزير أحمد كمال، بأنّ التقرير المعروض على الوزير، تضمن استعراض السعات والقدرات التخزينية المتاحة لـ استقبال الأقماح المحلية أو المستوردة، والتي تشمل «الصوامع الداخلية، الهناجر، البناكر، الشون المطورة، الصوامع المؤجرة، مراكز التجميع، مراكز تجميع مؤجرة، والشون الإسمنتية»، والتي يصل سعاتها التخزينية إلى 5.4 مليون طن تخزين.

مخزون القمح الاستراتيجي آمن

وأكد أحمد كمال، معاون وزير التموين المتحدث الرسمي، أنّ الوزارة استعدت جيدا لاستقبال كميات القمح المحلي المستهدفة لهذا العام، وأكد أنّ المخزون الاستراتيجي من القمح آمن ويصل إلى ما يقرب من الثمانية أشهر بعد عمليات التوريد المحلي للقمح.