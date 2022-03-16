التعليم العالي تكشف طريقة اختبار «طلاب طب» العائدين من أوكرانيا

أكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنّ الطلاب العائدين من أوكرانيا يواصلون التسجيل على المنصة التي دشنتها وزارتي الهجرة والتعليم العالي، للتحويل من الجامعات الأوكرانية إلى الجامعات الخاصة والأهلية وفقاً للضوابط التي حددها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موضحاً أن نهاية فترة التسجيل الأسبوع المقبل.

الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا

وأوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ هناك نوعين من الاختبارات للطلاب المحولين من الجامعات الأوكرانية للجامعات الخاصة والأهلية خاصة كليات القطاع الطبي، لافتا إلى أنّ الاختبار الأول يتمثل في اختبار التخصص وسيتم إجرائه بعد الانتهاء من التقديم وتحديد الموعد بجامعة عين شمس، وبالنسبة للجامعات الخاصة سيتم إجراء اختبارات تحديد المستوى داخل الجامعات لتحديد الفرقة الدراسية التي من المفترض أن يلتحق بها الطالب وفقاً لمستواه العلمي.

20 ألف مكان شاغر بالجامعات الخاصة والأهلية

وأضاف أمين الأعلى للجامعات الخاصة، أنّ الجامعات الخاصة والأهلية تضم ما يقرب من 20 ألف مكان شاغر، ومتاح أمام الطلاب المصريين الدراسين في الجامعات الأوكرانية والراغبين في التحويل للجامعات الخاصة والأهلية، لافتا إلى التشديد على ضرورة الالتزام بكافة القرارات الخاصة بهذا الشأن.

من ناحية أخرى، انتظمت الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بالجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعي الجاري 2021-2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، واستمرار التطعيم باللقاح والتشديد على تلقي الجرعة التنشيطية الثالثة حفاظا على سلامة الطلاب والعاملين.