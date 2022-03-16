الجامعات: انتظام الدراسة خلال شهر رمضان وفقا للجداول والخطة الزمنية

أكد رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، الاستعداد التام لامتحانات الفصل الدراسي للعام الجامعي الجاري 2021-2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال شهر رمضان 2022.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، إنّ الجامعة تواصل إنهاء الاستعدادات لاستقبال الطلاب خلال شهر رمضان والتأكيد على ضرورة مراعاة فترة الصيام للطلاب واستمرار خطط التطعيمات ضد فيروس كورونا.

الدراسة منتظمة خلال شهر رمضان 2022

و أكد رئيس جامعة سوهاج في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعة نجحت في الوصول بنسب التطعيمات للجرعة الثانية من لقاح كورونا إلى أكثر من 80% من إجمالي عدد منسوبيها ممن حصلوا على الجرعة الأولى، مع استمرار خطط التطعيمات للجرعة الثالثة التعزيزية ضد فيروس كورونا، والتأكيد على ضرورة ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالجامعة.

شهر رمضان 2022

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، في تصريحات لـ«الوطن»، استمرار العمل بالخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات للفصل الدراسي الثاني خلال شهر رمضان الجاري 2021-2022 مع التشديد على تطبيق إجراءات مواجهة كورونا، لافتا إلى التشديد على ضرورة مراعاة أوقات الحضور والانصراف خلال شهر رمضان المبارك.

ومن جهته، يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السبت المقبل اجتماعه الدوري بحضور رؤساء الجامعات الحكومية لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ومتابعة خطط التطعيمات .