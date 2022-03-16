تطورات الحالة الصحية لـ أحمد حلاوة بمستشفى العزل..وابنته: «مستقرة»

أعلنت «هبة حلاوة»، تطورات الحالة الصحية لوالدها أحمد حلاوة، لافتة إلى استقرار حالة والدها الذي لازال يخضع للعلاج في المستشفى حتى الوقت الحالي.

وحول الحالة الصحية لأحمد حلاوة قالت ابنته «هبة»، لـ «الوطن»: «مازال والدي يعاني من كورونا، ولكن استقرت حالته الصحية خلال الأيام الماضية، ويجري مسحة كورونا بصفة دورية».

هبة حلاوة تطلب تحري الدقة في نشر الأخبار

وطالبت الجميع بتحري الدقة عند نشر أخبار تخص الحالة الصحية لأحمد حلاوة مؤكدة أنها ترد على كل الأخبار الكاذبة التي تخص والدها، وتابعت: «والدي بيتأثر بكل الكلام السلبي، أرجوكم بلاش تنقلوا كلام من غير ما تتأكدوا من حقيقته».

وتابعت ابنة الفنان أحمد حلاوة: «البيت كله جاله كورونا، وخفينا الحمد لله، ولكن بالنسبة لوالدي ووالدتي، المرض تمكن من الرئة بصورة كبيرة، ولكن والدتي خرجت من الحجر، وشفيت على خير»، مشيرة إلى أنها أصُيبت بجلطة في قدمها بسبب الأخبار السيئة وغير الصحيحة التي تنشر كل فترة عن حالة والدها.

معلومات عن الفنان أحمد حلاوة

يشارك الفنان أحمد حلاوة في فيلم «الجواهرجي»، مع الفنان محمد هنيدي، ونخبة من نجوم الفن، ومن المفترض أن يعرض الفيلم خلال العام الجاري.

وانتهى الفنان أحمد حلاوة من تصوير مشاهده بفيلم «الجواهرجي»، أواخر العام الماضي، ويجسد دور «حما محمد هنيدي» ووالد منى زكي، ويجمع هذا العمل منى زكي، ومحمد هنيدي، بعد 23 عاما من فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية».

وصرح أحمد حلاوة، أنه لم يتردد لحظة في المشاركة بـ فيلم «الجواهرجي»، بسبب تجسيده دورا كوميديا من الطراز الأول المفضل له، في تصريحات سابقة لـ «الوطن»، فيما لاتزال أعمال تصوير فيلمه الأخير «مخ في تلاجة»، مستمرة حتى اللحظة وسط غيابه.