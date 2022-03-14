تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد حلاوة: تحسن بسيط وما زال في المستشفى

كشفت هبة حلاوة ابنة الفنان أحمد حلاوة عن تطورات الحالة الصحية لوالدها بعد إصابته بفيروس كورونا الفترة الماضية وتدهور حالته الصحية، وتابعت هبة أن والدها ما زال فى المستشفى يتلقى العلاج، وأن حالته الصحية تتحسن بشكل بسيط.

ابنة أحمد حلاوة تكشف تطورات حالته الصحية

ونشرت هبة حلاوة عبر حساب والدها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلة: «نأمل ونتعشم في كرم الله أن يتم شفاء والدي د.أحمد حلاوة ويأتي شهر رمضان وهو ينير حياتنا كما كان».

وأضافت: «أطمئن كل محبيه.. التحسن بسيط والحالة مستقرة.. لازلنا في المستشفى لتلقي العلاج.. ومع دعواتكم وكرم الله سوف يكون في أحسن حال قريبا بإذن الله تعالى».

إصابة أحمد حلاوة بفيروس كورونا

وفي فبراير الماضي أعلن نجل الفنان أحمد حلاوة إصابته بفيروس كورونا المستجد ودخوله إلى العناية المركزة، حيث كتب عبر خاصية الاستوري على «انستجرام»: «الرجاء الدعاء لوالدي د.أحمد حلاوة.. حالة كورونا متأخرة.. أرجو من جميع أحبائه الدعاء له بالشفاء العاجل».

أحمد حلاوة يشارك في فيلم «الجواهرجي»

ويشارك «حلاوة» في فيلم «الجواهرجي» المقرر عرضه في موسم عيد الفطر المقبل، حيث يجسد دور والد الفنان منى زكي ضمن أحداث العمل، والفيلم من بطولة محمد هنيدي، منى زكي، لبلبة، أحمد صلاح السعدني، تارا عماد، وغيرهم من الفنانين، والجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تصوير العمل الفترة الماضية.

أخر أعمال أحمد حلاوة

يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد حلاوة دوره في فيلم «أحمد نوتردام» بطولة الفنان رامز جلال، غادة عادل، حمدي الميرغني، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، انتصار، والعمل من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.