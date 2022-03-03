ابنه الفنان أحمد حلاوة تكشف تطورات حالته الصحية: «ادعوله بالشفاء»

تصدر الفنان أحمد حلاوة تريند محرك البحث «جوجل»، ومواقع التواصل الاجتماعي أيضا، إثر انتشار عدة أخبار تشير إلى تحسن حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد في فبراير الماضي ومكوثه داخل العناية المركزة منذ ذلك الوقت، لتكشف ابنته الإعلامية هبة حلاوة، صحة الأنباء المتداولة.

وردًا على الأنباء التي تفيد بتحسن حالة الفنان القدير، أوضحت الإعلامية هبة حلاوة في حديثها لـ«الوطن»، أن حالته لا تزال في خطر، والأطباء يبذلون قصارى جهدهم من أجل شفاءه والخروج من تلك الأزمة الطارئة على خير، من خلال مراقبة معدلاته الحيوية ومتابعته بشكل دقيق في العناية المركزة.

تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد حلاوة

وتابعت ابنة الفنان القدير: «حدث تحسن طفيف خلال الساعات الماضية، ولكن حالته لازلت في خطر، ويحتاج إلى الدعاء بالشفاء العاجل»، وأضافت هبة حلاوة، بطلب من جمهور والدي أن يدعوا له بالشفاء القريب، إذ لا يزال يعاني من إصابته بالفيروس التاجي.

معلومات عن الفنان أحمد حلاوة

الفنان القدير، قدم مسيرة فنية حافلة بالأعمال المختلفة خلال مشواره الفني، إذ يعد أيقونة من أيقونات الفن المصري، واستطاع أن يقدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية والتي تجاوزت الـ 200 عمل، وتنوعت بين السينما والتليفزيون والمسرح.

وشارك الفنان القدير أحمد حلاوة، في فيلم «الجواهرجي»، ويشارك في بطولته محمد هنيدي، منى زكي، أحمد صلاح السعدني، لبلبة، تارا عماد، ويجسد «حلاوة» دور والد منى زكي، زوجة محمد هنيدي في الفيلم.

وجرى انتهاء تصوير الفيلم منذ فترة، وهو حاليا في مرحلة المونتاج، ومن المقرر عرضه في موسم عيد الفطر المبارك.