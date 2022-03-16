افتتاح معرض «أهلاً رمضان» بكفر الشيخ الأسبوع المقبل

أكد حاتم عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، أن الغرفة التجارية تعمل حالياً على إعداد التجهيزات النهائية لتنظيم معرض «أهلاً رمضان» في مدينة كفر الشيخ، بمنطقة «47 عمارة»، بهدف توفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية بأسعار مخفضة، خاصةً للمواطنين في المدن والقرى بمختلف مراكز المحافظة.

موعد افتتاح معرض «أهلاً رمضان»

وأوضح رئيس الغرفة التجارية، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء، أن خيمة المعرض من المقرر أن تصل إلى مدينة كفر الشيخ مساء اليوم الأربعاء، على أن يجري تركيبها على الفور، والبدء في التجهيز للمعرض بكافة السلع الغذائية واللحوم وجميع مستلزمات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أنه من المرجح أن يتم افتتاح معرض «أهلاً رمضان» يوم الاثنين المقبل، على أقصى تقدير.

مساحة وأقسام المعرض

وأشار «عبد الغفار» إلى أن مساحة معرض «أهلاً رمضان» تبلغ حوالي 1100 متراً مربعاً، وسوف يضم المعرض جميع أنواع السلع الغذائية من سكر وزيوت وسمن ودقيق، كما يضم جناحاً للحلويات، وآخر للدواجن، بالإضافة إلى قسم خاص للياميش والتمور، ويوفر المعرض جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مخفضة، بهدف محاربة الغلاء وجشع التجار.

شوادر أخرى للسلع الرمضانية بكفر الشيخ

وأضاف رئيس الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ أنه سوف يتم إقامة عدد من الشوادر لبيع السلع الغذائية، تابعة للغرفة، في مدينة الحامول، داخل مقر نقابة المعلمين، وفي مدينة بلطيم، وفي غرب مدينة كفر الشيخ، بجانب مأمورية القيمة المضافة، وذلك من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.