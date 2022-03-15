أماكن معارض أهلا رمضان في محافظة قنا: جميع السلع متوفرة بتخفيضات

يتوجه المواطنون اليوم في محافظة قنا، إلى أماكن معارض أهلًا رمضان لبيع السلع الغذائية، والتي أقيمت في مدن المحافظة لبيع المنتجات بأسعار أقل من السوق، استعدادًا لشهر رمضان الذي يحل علينا في أبريل المقبل، وأعدت الجهات المسؤولة معرضًا في كل مدينة بمراكز المحافظة، و3 معارض في مدينة قنا بها كل أنواع السلع الغذائية.

أماكن معارض أهلا رمضان في قنا.. 15 معرضًا

وقال أحمد السيد، وكيل وزارة التموين في قنا، إنه بناء على توجيهات وزير التموين على المصيلحي، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جرى إعداد نحو 15معرضًا، وتحديد أماكن معارض أهلا رمضان في قنا، بعناية حتى تكون في أماكن معروفة للمواطنين حتى يستفيدون بالتخفيضات في السلع الغذائية، وخاصة الأرز والزيت والدقيق بأسعار تقل بنسبة 25% عن مثيلتها في الأسواق.

وتعرض «الوطن»، أماكن معارض أهلًا رمضان في محافظة قنا، حتى يسهل على المواطنين الوصول إليها.

خريطة أماكن معارض أهلا رمضان في محافظة قنا

حددت مديرية التموين أماكن معارض أهلا رمضان في المحافظة كالتالي:

- معرض بالجمعية التعاونية الاستهلاكية بشارع حي المصالح.

- معرض بمبنى نزل الشباب بميدان مستشفى الهلال.

- معرض بقاعة السندباد بمنطقة عمر.

أماكن معارض أهلاً رمضان بقوص

- معرض بجوار محطة قوص.

- معرض خلف إدارة الري بقوص أسفل الكوبري العلوي.

- معرض بجوار موقف سيارات جراجوس بالقرب من مصنع السكر بقوص.

أماكن معارض أهلاً رمضان في قفط

- معرض بمدينة قفط بجوار كوبري الزعير.

أماكن معارض أهلاً رمضان في دشنا

- معرض محطه دشنا بجوار مركز الشرطة.

- بجوار بريد دشنا.

أماكن معارض أهلاً رمضان في نجع حمادي

- معرض بمنطقة «مجلس المدينة القديم»

- المنفذ الآخر بهايبر ماركت آدم.

أماكن معارض أهلاً رمضان في أبوتشت

- معرض أهلا رمضان في القاعة الفرعونية بمدينة أبوتشت.

أماكن معارض أهلاً رمضان في فرشوط

- معرض أهلا رمضان بمنفذ الوحدة المحلية بمدينة فرشوط.

أماكن معارض أهلاً رمضان في الوقف

- معرض في شارع مستشفى الوقف المركزخلف الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف.