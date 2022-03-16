الخريطة الكاملة لتوزيع معارض أهلا رمضان في جميع أنحاء سوهاج

أطلقت مديرية أمن سوهاج، مبادرة «كلنا واحد»، لتوفير اللحوم والسلع الغذائي من «أرز وسكر ومكرونة وزيت وياميش رمضان» بأسعار مخفضة تم توفيرها في 12 منفذًا وشادرًا في أنحاء محافظة سوهاج، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتخفيف عن كاهل المواطنين الأعباء، ومواجهة الاحتكار لا سيما قبل شهر رمضان.

بينما دفعت مديرية أمن سوهاج بـ 9 سيارات محملة بالسلع وتم التنسيق مع مسئولي عدد من السلاسل والكيانات التجارية والموردين، لإنشاء منافذ، وشواد بأماكن متعددة بالمحافظة من بينها، وذلك تم إقامة معرض بمنطقة الثقافة سيتى وتضم 6 منافذ، وشوادر 6 لسلاسل.

ووجَّه اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، بضرورة المتابعة المستمرة على جميع المنافذ والأماكن المنفذة لمبادرة «كلنا واحد» والزيادة في عدد المنافذ والسيارات المتنقلة.

وشهدت منطقة سيتي، إقبالا كبيرًا من المواطنين، في أول يوم في تنفيذ مبادرة «كلنا واحد» لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين في المنافذ، عبر السيارات المتنقلة وذلك للتخفيف عن الأعباء، ومواجهة الاحتكار.

وقال محمد عبد الله، طالب جامعي: إن مبادرة «كلنا واحد» مبادرة تتميز بأشياء عديدة أهمها أنها توفرت بداخلهاالسلع الأساسية، الأمر الذي أسعد قلوبنا خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

أسعار مناسبة ومنتجات آمنة

ويضيف «محمود خالد»: موظف، يقيم بمركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، أن الأسعار التي توفرها المبادرة أسعار مناسبة ومنتجات آمنة، ونتمنى أن يتم التوسع مع أكبر عدد ممكن من الشوادر والهيبرات.