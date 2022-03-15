إقبال جماهيري على معارض «أهلا رمضان» في الغربية.. اللحمة بـ95 جنيها

أشاد محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأجهزة الدولة المعنية بمحاربة الغلاء، مؤكدًا أن مصر ستكون أفضل دولة على مستوى العالم في ظل وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخطة التي وضعتها وزارة التموين لمحاربة الغلاء.

سعر الدقيق لحجم الكيلو 8 جنيهات.. والسكر بـ10

وطمأن «أبو هاشم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، والذي يُعرض على قناة «صدى البلد»، المواطنين بأن أسعار منتجات معرض «أهلا رمضان»، في المحافظة بها تخفيضات عديدة، إذ أنها أقل من الأسعار خارج المعرض، « فسعر الدقيق لحجم الكيلو 8 جنيه، والمكرونة 9 جنيهات، وكيلو السكر 10 جنيهات، بينما يبلغ سعر كيلو اللحمة السوداني الطازجة 95 جنيه فقط».

السمان بـ32 جنيه.. والزبيب بـ60

وأشار «أبو هاشم»، إلى أن بعض السلع تُنفذ كمياتها من المعرض، جراء الإقبال الكبير عليها، إذ أن هناك تخفيضات عديدة في كل المواد الغذائية في معرض «أهلا رمضان» في مدينة طنطا، كما يبلغ سعر كرتونة البيض 52 جنيهًا، والزبيب بـ60 جنيه، والزيت بـ26 جنيه، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن المعرض مستمر لبعد العيد، ومتوفر به كل ما يلزم البيت المصري، فسعر كيلو الفراخ في المعرض 36 جنيه، والسمان بـ32 جنيه.