إسرائيل تعرض شراء جزر في اليونان لنقل مواطنيها إليها حال حدوث حرب

«شراء جزر في اليونان»، مقترح تقدم به «ايفري شطينر»، عضو مجلس إدارة في شركة تابعة للصندوق القومي الإسرائيلي؛ ليكون خياراً بديلاً لإجلاء مواطنيين إسرائيلين في حالة وقوع حرب أو كارثة إنسانية، بحسب جريدة «معاريف» الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إن صاحب الفكرة هو عضو إدارة في «هيمونتا»، وهي شركة تابعة للصندوق القومي وتعمل على شراء الأراضي في إسرائيل، لافتة إلى أن «شطينر» يمثل شركة كحول لفان في مجلس الإدارة، فضلاً عن كونه ناشط ليكودي سابق.

إنشاء قبة حديدية جديدة في اليونان

ورغم معارضة باقي أعضاء المجلس فكرة « شطنير» إلا أنه لا يزال يواصل ضغوطاته لتفيذ عملية شراء واسعة لجرز يونانية، قائلاً للصحيفة الإسرائيلية: «الغرض من الفكرة التي طرحتها هو إقامة قبة حديدية إضافية للشعب اليهودي».

وأضاف: «الفكرة جاءت بعد تقارير أجنبية تفيد بأن صواريخ يمكنها أن تصيب مناطق إسرائيلية في حرب لبنان الثانية، وشهدنا الصواريخ تصل نتانيا، واليوم يمكنها أن تصل جنوبا أكثر»، لافتاً إلى أنه أخد بعين الاعتبار خلال عرضه الفكرة ما يمكن عمله في حال وجود تهديد على قطاع واسع من السكان.

وأكد «شطنير»، أن إسرائيل دولة عظمى في المنطقة، ويمكنها الاهتمام بمواطنيها، لافتاً إلى أنه عرض الفكرة بأن تقوم الحكومة أو أي كيان صهيوني آخر بالبحث عن مناطق خالية من السكان يمكن إقامة بنية تحتية عليها، ونقل المواطنين إليها في حالات الكوارث.

الجزر اليونانية قريبة من إسرائيل

وعن اختيار الجزر اليونانية على وجه التحديد، أرجع «شطنير» السبب إلى كونها قريبة من إسرائيل، موضحا: «عرضت فكرة الجزر اليونانية لأنها قريبة من إسرائيل، ويوجد في اليونان 40 جزيرة خالية من البشر، والهدف هو أن تكون لإسرائيل عقارات كبيرة يمكن إجلاء مواطنيها إليها».

واستقبلت الحكومة الإسرائيلية، الفترة الماضية عددا كبيرا من اللاجئين الأوكرانيين اليهود، الذين فروا من أوكرانيا على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية التي دخلت أسبوعها الثالث على التوالي.