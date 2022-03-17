حظك اليوم برج الميزان الخميس 17-3-2022 مهنيا وعاطفيا

أنثى برج الميزان مميزة ومحبوبة تجد الدعم ممن حولها كما تقدمه لغيرها، وتحب أن تجد نفسها محبوبة وتشعر بذلك وتشعر بالضيق إن لم تجد اهتماما كبيرا ممن حولها.

مواصفات أنثى برج الميزان

أنثى برج الميزان شخصية عقلانية، يُمكنها رؤية المشاكل والمواضيع بموضوعية؛ وتستخدم عقلها في التفكير كثيرا ويساعدها ذكاؤها على إيجاد الحلول للعديد من المشاكل والأزمات، كما أنها تُحب تصحيح الأمور للأشخاص الذين يقومون بأعمالهم بشكل خاطئ، وتمتلك العديد من الأفكار الإبداعية، كما تميل للمشاركة في الأنشطة التي تمتلئ بالطاقة والحماس الذي لا يتوقف عندها، فهي امراة طموحة تسعى للوصول إلى نجاحات متعددة.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

يتنافر القمر ونبتون في منزلي الصحة اليوم؛ لذا عليك الاهتمام بصحتك وفق حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني والصحي.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

قالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج والفلك في تصريحاتها للوطن، إن مواليد برج الميزان عليهم اليوم ألا يثقوا في أحد إلا المقربين فقط، ويلتزمون الهدوء، وعدم الانفعال عند التعامل مع الأحباب.

مشاهير برج الميزان

ينتمي العديد من المشاهير لبرج الميزان؛ أبرزهم الزعيم الهندي المهاتما غاندي، ولد 2 أكتوبر، والفنان عمرو دياب ولد في 11 أكتوبر، والمطرب حسن الشافعي ولد في 9 أكتوبر، والفنانة شريهان ولدت 6 ديسمبر، والفنانة سميرة سعيد، والفنانة العالمية كيت وينسلت ولدت في 5 أكتوبر، والفنانة سمية الخشاب ولدت في 20 أكتوبر، بالإضافة إلى الفنان والمطرب مصطفى قمر، والفنانة شيرين عبد الوهاب.