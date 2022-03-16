حظك اليوم برج القوس الأربعاء 16-3-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج القوس من الشخصيات التي تتميز بالوفاء، فهي ترفض الخيانة أو الغدر، وتفضل الصراحة على الكلام المعسول المزيف، كما أنه معروف بأنه صريح سليط اللسان في بعض الأحيان.

صفات مواليد برج القوس

برج القوس من الأبراج النارية، سريعة الانفعال والغضب، لكنه سرعان ما تهدأ انفعالاته ويبدا في مراجعة وجلد ذاته، وإذا شعر أنه أخطأ فأن لا يكابر في الاعتذار، كما أنه يتحول إلي شخصية رومانسية عند الوقوع في الحب.

ولمواليد برج القوس والراغبين في معرفة تأثير حركة الفلك على طاقتهم الشخصية والنفسية، يعرض موقع بوابة «الوطن» في التقرير التالي، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس علي الصعيد مهنيًا

تقول خبير الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج القوس، إن اليوم القمر في وضع معاكس والفلك يطالبك اليوم بتوخي الحيطة والحذر في تعاملاتك.

حظك اليوم برج القوس علي الصعيد عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، فقد تكون هناك ارتباكات كبيرة لكن بمواجهتك لها تجد حلا وعلاجا.

مشاهير برج القوس

يميل مولود برج القوس للإبداع، لذلك فإن من أبرز المبدعين من أصحاب هذا البرج، الكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، والكاتب قاسم أمين، الفنانة نجلاء فتحي، والفنان محمود حميدة، وماجد الكدواني، والفنانة شريهان، وحسام غالي لاعب النادي الأهلي السابق، والفنانة شيرين سيف النصر، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون.