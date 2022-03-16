حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 16-3-2022 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج العقرب بقدرته التنافسية مع من حوله، ولذلك فهو الأقدر على اقتحام المجال المهني بجسارة دون خوف، كما أن هذا يدفعه دائمًا للتطور والتميز العملي.

صفات برج العقرب

يحتفل مواليد برج العقرب بأعياد ميلادهم في الفترة ما بين 23 أكتوبر وحتى 22 نوفمبر، ويرمز إليه بالنسر الطائر فوق السحاب أو العقرب، وهو من الشخصيات قوية الإدارة.

ولمواليد برج العقرب والراغبين في معرفة تأثير حركة الفلك على طاقتهم الشخصية والنفسية، ويعرض موقع بوابة «الوطن» في التقرير التالي، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد:

حظك اليوم برج العقرب علي الصعيد مهنيًا

تقول خبير الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج العقرب، إن اليوم عطارد يكون بمنزلك الخامس، ما يجعلك يقظا وتثبت براعتك في كل عمل تقوم به وتحسن التصرف.

حظك اليوم برج العقرب علي الصعيد عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، فأن اليوم القمر في منزل الأصدقاء يعدك اليوم بلقاءات سعيدة وموفقة، ويمنحك الفرصة لتغيير بعض الأفكار.

مشاهير برج العقرب

يُعرف عن مواليد برج العقرب التركيز الشديد وقدرتهم على تحديد الهدف حتى الوصول إليه، ومن أبرز مشاهير هذا البرج طارق لطفي، صلاح السعدني، محمد فراج، الأمير تشارلز، منى عبد الغني، أحمد فهمي، أمينة خليل، محمد حماقي، تامر هجر، أسيل عمران، طبيب القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، الفنان خالد سليم، الفنان ماجد المهندس.