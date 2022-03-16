حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 16 -03-2022 مهنيا وعاطفيا

يعتقد البعض أن حركة الكواكب والنجوم تؤثر على طاقة وحالة الشخص النفسية، التي تختلف من برج لآخر، لذلك يبحثون بشكل متكرر ويومي عن حظك اليوم على المستوى العملي، والعائلي والعاطفي.

ولمواليد الأبراج الشمسية الـ12، نعرض لكم في التقرير التالي، وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، الذي جاء كالآتي:

حظك اليوم برج الحمل 16-3-2022 على الصعيد المهني

تقول خبير الأبراج لمواليد برج الحمل، إن اليوم تعاني من تنافر القمر وعطارد في منزلي الصحة يطالبك أن تعير مزيدا من الاهتمام لصحتك ولا تتحامل على نفسك، اعمل في صمت وابتعد عن التعالي.

حظك اليوم برج الحمل 16-3-2022 على الصعيد العاطفي

حافظ على اللباقة ولا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج الثور 16-3-2022 على الصعيد المهني

اليوم تستطيع أن تكون فعالا ومؤثرا وتبث الحماس فيمن حولك.

حظك اليوم برج الثور 16-3-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب وفي الأفق وعود عاطفية وفرص تظهر أمامك، فلتحسن استغلالها.

حظك اليوم برج الجوزاء 16-3-2022 على الصعيد المهني

يطالبك الفلك أن تراجع ما تسمعه وألا تعطي ثقتك إلا لمن يستحقها.

حظك اليوم برج الجوزاء 16-3-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وقد تشعر اليوم بعدم الاستقرار وبعض الارتباكات مع العائلة.

حظك اليوم برج السرطان 16-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يدعم نشاطاتك وقد تحصل على رد أو خبر يفرحك وتحقق نجاحا.

حظك اليوم برج السرطان 16-3-2022 على الصعيد العاطفي

عطارد بمنزل الحظ يدعمك ويمدك بالبلاغة في التعبير عن مشاعرك وتتفجر حيوية ونشاطا.

حظك اليوم برج الأسد 16-3-2022 على الصعيد المهني

تنافر عطارد والقمر في منزلي المال يطالبك أن تدرس جيدا خطواتك وقراراتك وأمورك المالية كي تتخذ قرارات صائبة، ولا تغامر.

حظك اليوم برج الأسد 16-3-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس في مواجهة برجك وقد يصيبك ذلك بالتشوش في مشاعرك.. حاول أن ترتب أفكارك وأولوياتك وضاعف تركيزك ولا تبعثر طاقتك.

حظك اليوم برج العذراء 16-3-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يسلط الضوء على براعتك وتعرف كيف تفرض نفوذك بنعومة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 16-3-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك سحرا وجاذبية وتعيش فترة من السعادة العاطفية الخالصة

حظك اليوم برج الميزان 16-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك بالعمل في سرية وكتمان وعدم إعلان خططك.

حظك اليوم برج الميزان 16-3-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا قد تشعر بالقلق والعصبية ويجب أن تحكّم عقلك لتهدأ.

حظك اليوم برج العقرب 16-3-2022 على الصعيد المهني

عطارد بمنزلك الخامس يجعلك يقظا وتثبت براعتك في كل عمل تقوم به وتحسن التصرف.

حظك اليوم برج العقرب 16-3-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يعدك اليوم بلقاءات سعيدة وموفقة، ويمنحك الفرصة لتغيير بعض الأفكار.

حظك اليوم برج القوس 16-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس والفلك يطالبك اليوم بتوخي الحيطة والحذر في تعاملاتك.

حظك اليوم برج القوس 16-3-2022 على الصعيد العاطفي

قد تكون هناك ارتباكات كبيرة لكن بمواجهتك لها ستجد حلا وعلاجا.

حظك اليوم برج الجدي 16-3-2022 على الصعيد المهني

يدعم أعمالك... اعتمد اليوم على ما لديك من روح مثابرة وتحدي.

حظك اليوم برج الجدي 16-3-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يساعدك على أن تعيش الحياة كما تحب وتشعر بالحرية والاتزان.

حظك اليوم برج الدلو 16-3-2022 على الصعيد المهني

تنافر عطارد والقمر في منزلي المال يطالبك أن تخطط جيدا وعليك بعدم المغامرة وابحث سبل تنمية مدخراتك.

حظك اليوم برج الدلو 16-3-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمنحك إشراقة وتجعلك أكثر سحرا وقدرة على السيطرة والتأثير في الآخرين.

حظك اليوم برج الحوت 16-3-2022 على الصعيد المهني

القمر بمواجهة برجك.. انتبه لأن صراحتك واندفاعك يعرضانك لمواجهات، حاول أن تتجنبها ومع ذلك حافظ على حقوقك ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الحوت 16-3-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا ينصحك الفلك أن تتخذ مسافة كافية تفصلك عن المشاحنات مع شريك حياتك.