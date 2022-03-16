حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 16-3-2022 مهنيا وعاطفيا

رجل برج الميزان متقلب، يفضل التجديد والتغير طوال الوقت، لذلك يصعب أن يستمر في وظيفة واحدة لفترة طويلة، ومع ذلك فهو يترك أثرا طيبا وجيدا في نفوس من يعمل معهم.

صفات مواليد برج الميزان

يُعرف عن مولود برج الميزان أنه شخصية مرحة وذكية وعطوفة يمكنها اكتساب ثقة الآخرين، كما أنه يحاول الحفاظ على وجود توازن كبير في حياته سواء العملية أو العائلية، كما أنه إذا وقع في الحب كان مخلصًا للطرف الآخر.

ولمواليد برج الميزان والراغبين في معرفة تأثير حركة الفلك على طاقتهم الشخصية والنفسية، يعرض موقع بوابة «الوطن» في التقرير التالي، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد:

حظك اليوم برج الميزان علي الصعيد مهنيًا

تقول خبير الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الميزان، إن اليوم يكون القمر في منزلك الثاني عشر وعليك بالعمل في سرية وكتمان وعدم إعلان خططك.

حظك اليوم برج الميزان علي الصعيد عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، فأن اليوم إذا كنت متزوجا قد تشعر بالقلق والعصبية ويجب أن تحكّم عقلك لتهدأ.

مشاهير برج الميزان

يحاول مواليد برج الميزان تحقيق التوازن في حياتهم، بالإضافة إلي الطموح والسعي الدؤوب لذلك هناك الكثير من مشاهير هذا البرج، وفي مقدمتهم الفنان عمرو دياب، حورية فرغلي، حسن الشافعي، روبي، شيرين عبدالوهاب، درة، بيلا حديد، سمية الخشاب، داليا البحيري، محمد منير، وملحم زين، ويل سميث.