أسرة «عروس القليوبية»: زوجها قتلها في شهر العسل لأنها طلبت 5 جنيهات

كشفت أجهزة الأمن في القليوبية غموض العثور على جثة فتاة، عُثر عليها داخل أحد العقارات بمنطقة بلقس دائرة مركز شرطة قليوب، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها الذي سدد لها عدة طعنات في الظهر، إثر مشادة بينهما، وفر هاربًا وتركها غارقة في الدماء.

نقل الجثة إلى المشرحة والقبض على المتهم

ونُقلت الجثة إلى مستشفى قليوب العام، وألقي القبض على المتهم، ووالدة المجني عليها كون القتيلة قاصرًا، وزوجوها في سن صغيرة.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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العروس القتيلة قاصر

وتلقى رئيس مباحث مركز شرطة قليوب بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة فتاة داخل أحد العقارات بناحية قرية بلقس، وبها عدة طعنات في الظهر.

جرى إخطار اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، وانتقلت قوة أمنية ونُقلت الجثة إلى مستشفى قليوب، وتوصلت التحريات إلى أن الفتاة قاصر ومتزوجة من أحد الأشخاص، إذ سعت والدتها لتزويجها بعد وفاة والدها، وبعد زواجها بحوالى 20 يومًا فقط دبت الخلافات بينها وبين الزوج الذي سدد لها عدة طعنات بالسكين وفر هاربًا.

وألقي القبض على المتهم ووالدة الضحية، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

الأسرة تروي للوطن تفاصيل القصة

وقالت أسرة المجني عليها في بث مباشر مع «الوطن»، إن الضحية طلبت من زوجها 5 جنيهات لشراء «فيجتار» لإعداد الطعام فتشاجر معها، ورفص منحها المال، وعندما أصرت انهال عليها بالضرب، ثم أمسك بسكين المطبخ وطعنها في ظهرها طعنه نافذة ولقيت مصرعها.

وأوضح عم المجني عليها أن الضحية متزوجة يوم 25 فبراير من المتهم، ولم يمر على زواجهما أكثر من 20 يومًا، ودبت بينهما الخلافات، وتركت منزل الزوجية قبل الحادث بيوم واحد، موضحًا أنه ردها له مرة أخرى، وفي اليوم التالي تشاجر معها وطعنها حتى الموت.