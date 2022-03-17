حظك اليوم برج العقرب الخميس 17-3-2022 مهنيا وعاطفيا

من ضمن صفات مواليد برج العقرب التركيز العالي، فهم عندما يضعون هدفا أمامهم للوصول إليه لا يتوقفون حتى بلوغه مهما طال الوقت فهم لا يملون ولا ييأسون ودائما ما يتفاءلون، كما أن مواليد هذا البرج يعرف عنهم الشجاعة وعدم الخوف كما يتمتعون بدرجة عالية من القوّة والجرأة كأن قلوبهم من حديد، ويقدمون كل الدعم والوفاء لمن حولهم.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

يتواجد القمر في منزل الأصدقاء اليوم، ما يساعدك على التألق ويعطيك شعورا بالسعادة وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، إن مواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي عليهم اليوم أن يستمعوا لمن حولهم ويأخذون الخبرة من المحيطين ويستفيدون من نصائحهم لهم.

العمل عند مواليد برج العقرب

يهتم مواليد برج العقرب بعملهم كثيرا ويقدسونه ولا يتأخرون عن تلبية المهام التي تطلب منهم، ويميلون للوظائف التنافسية التي تدفعهم للتقدّم والتطوّر، ويحبون مواصلة السير والتقدم حتى الوصول إلى القمة، إلا أنهم متواضعون جدا مهما علوا في المناصب، ولا يحبون التفاخر والتباهي بأنفسهم وإنجازاتهم أمام الآخرين أو العالم الخارجي، ومن صفاتهم أيضا أنهم يقدرون المال ولا يصرفونه في غير موضعه ومع ذلك يتمتعون بصفة الكرم الذي تجده في مختلف المواقف فهو يعد العدة ويحسب حسابه دائما للمواقف، وما يمكن أن يطلب منه بشكل عاجل أو طارئ حتى لا يبخل على من حوله أو أصدقائه.