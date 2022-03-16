تطبيق مصري يجمع 10 آلاف طن نفايات إلكترونية.. مخلفاتك بمقابل

قال موقع scrapmonster إن تطبيق ‏E-Tadweer‏ المصري للهواتف المحمولة لإعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية، نجح في توفير دفعة كبيرة لإعادة تدوير الإلكترونيات المستدامة في مصر، والآن أصبح هناك طريقة سليمة للتخلص من الإلكترونيات بطريقة سليمة بدون ضرر للبيئة أو المواطنين.

وأضاف الموقع أن التطبيق يقدم مُخطط تروج له الحكومة، من خلال وجود إمكانية التبديل أو قسائم خصم وتبادل الخصمات، وحوافز أخرى للمواطنين الذين يستهلكون التطبيق مقابل كل جهاز يقوموا بتسليمة للجهات المسؤولة عن التطبيق، حيث يتيح التطبيق للمواطن التنويه عن المخلفات، وفي المقابل سيحصل على كوبونات تخفيض من عدد من شركاء العمل.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية استطاعت إطلاق التطبيق من قبل وزارة البيئة المصرية بالشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية العام الماضي، كجزء من حملة بعنوان«التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية»، والتي تهدف إلى تشجيع المواطنين على التخلص من الإلكترونيات المنزلية غير المرغوب فيها بشكل مستدام.

90 ألف طن نفايات إلكترونية تولد سنويا

ولفت الموقع إلى أن هناك ما يقارب من 90 ألف طن يتم توليدهم سنويًا من النفايات الإلكترونية، يأتي 23% منها تقريبًا من القطاع المنزلي فقط.

وفقًا لكريم دبوس، مطور التطبيق، فقد كان هناك أكثر من 120 ألف زيارة إلى التطبيق منذ إطلاقه في أبريل من العام الماضي 2021، وبالتالي تجاوز الهدف الأولي له، حيث كان المستهدف أن يتم استهدف التطبيق من قبل 100 ألف مستخدم في خمس سنوات.

وأضاف «دبوس» للموقع، أنه جرى تجميع 10 آلاف طن من الأجهزة الإلكترونية، المستعملة حتى الآن من خلال التطبيق، حيث يقبل التطبيق مجموعة واسعة من الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك أجهزة التوجيه والهواتف المحمولة، والشاشات والكاميرات والطابعات وأجهزة الكمبيوتر، كما يخطط التطبيق للبدء في قبول الأجهزة المنزلية مثل أفران الميكروويف، ومكيفات الهواء والثلاجات عندما يتم توفيرها بمساحات تخزين كبيرة.