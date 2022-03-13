«اتحاد الصناعات» تناشد نيفين جامع بوقف تصدير الخردة: مصانعنا متعثرة

كشف محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أسباب مطالبة الغرفة باتحاد الصناعات المصرية، وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع بوقف تصدير الخردة، إذ ذكر أن الخردة والنحاس في الأولويات الأولى للدولة من أجل الحد من الواردات وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات والرئيس عبد الفتاح السيسي قال ده»، موضحًا أن مصر دولة مستوردة للنحاس، ولا يوجد لدينا مناجم نحاس، ونعتمد في صناعتنا على القصاصات أو فضلات الخردة، «كنا زمان بنعيد تدويرها وإعادة تشغيلها مجددًا، ليه نصدرها».

بعض الخردة يتم تهريبها للخارج من المناطق الاستثمارية

وأضاف «المهندس»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على قناة «أون»، أنه في الوقت الحالي ومع ارتفاع الأسعار عالميًا بشكل غير مبرر، توجد مناطق استثمارية الآن يتم توريد الخردة لها، وتهريبها للخارج و«صحيح فيه رسم صادر على المعادن والقصاصات والفضلات»، مؤكدًا أن موجة الارتفاعات في الأسعار العالمية دفعت هذه المعادن والقصاصات بأن يتم تهريبها للخارج، وبالتالي حرمان المصانع المحلية منها وبالفعل بدأت بعض المصانع تتعثر بما يؤثر على المنتج النهائي».

عاوزين منتجات مكتوب عليها صنع في مصر

وناشد رئيس غرفة الصناعة المعدنية، وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع، خاصة في الوقت الحالي إيقاف تصدير أي نوع من أنواع الخردة لمدة سنة حتى تحسن الأوضاع، مضيفًا: «أنا مش عاوز أوقف التصدير، لكن عاوز نصدر منتج نهائي معبأ ومكتوب عليه صنع في مصر وبقيمة مضافة».