«شعبة الخضراوات» للمواطنين: «لا تتكالبوا على السلع وبلاش تصنعوا أزمة»

ناشد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات باتحاد الغرف التجارية، والمتحدث باسم سوق العبور، المواطنين بعدم التكالب على السلع و تخزينها خلال شهر رمضان الكريم، موضحًا أنه لا يوجد أي نقص في المعروض من السلع، وليس هناك قلق من هذا الأمر، لذلك لا يجب على المواطن أن يشتري أكثر من احتياجاته، فالسلع موجودة بوفرة في الأسواق، «وبلاش تصنعوا أزمة، إحنا في فترة استثنائية، بس السلع متوفرة».

ليس هناك أي نقص في أي سلع معروضة

وأضاف «النجيب»، خلال لقاء مع مراسل قناة «extra news»، من داخل سوق العبور، أنه يجب على كل مواطن التحلي بالوعي، وأن يأخذ احتياجاته فقط حتى لا يحدث أي أزمة في أي سلعة، خاصة أنه ليس هناك نقص في أي سلعة، موضحًا أن آليات العرض والطلب تُعد هي الحاكمة للأسواق، لكن في الوقت ذاته هناك مواسم صيفية وزيادة المعروض تساهم في استقرار الأسواق بشكل كبير.

لدينا مخزون استراتيجي هائل من السلع الأساسية

وأوضح نائب رئيس شعبة الخضراوات باتحاد الغرف التجارية، والمتحدث باسم سوق العبور: أننا في ظل الأزمة الحالية التي يشهدها العالم أجمع، ظهر هناك تحركات سعرية، لكن الدولة المصرية استطاعت السيطرة عليها لتكون تلك التحركات السعرية للانخفاض وليس للصعود، نظرًا لعدم وجود أي نقص في السلع، نتيجة للمخزون الاستراتيجي الهائل من السلع الرئيسية مثل الأرز والقمح وغيرها من السلع التي يستخدمها كل منزل.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وناشد المواطنين بالتعامل مع منافذ معارض «أهلًا رمضان» والتموين والداخلية وغيرها حال وجود أي ممارسات خاطئة من أي تاجر، فأسعار الخضروات بسوق العبور بالنسبة للطماطم من 3-4 جنيهات، والبطاطس من 3-4 جنيهات، والثوم من 4-5 جنيهات، والبصل من 125-175 قرشًا.