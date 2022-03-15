العامة لتجارة الجملة: لدينا أرصدة كافية من السلع الغذائية بتخفيضات تصل لـ25%

قال المهندس عادل عبدالعزيز، العضو المنتدب للشؤون التجارية للشركة العامة لتجارة الجملة، إن السلع الغذائية متوفرة، ولدينا أرصدة كافية من جميع السلع الاستراتيجية «الزيت، السكر، الأرز، المكرونة»، برصيد يكفي لـ3 أشهر.

54 شادرا للبيع المباشر بأسعار مخفضة

أوضح «عبدالعزيز»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «نشرة الأخبار» المذاع على فضائية «ten»، أن منافذ الشركة العامة لتجارة الجملة تبلغ 937 فرع جملة و415 فرعاً استهلاكياً يتعامل مع المواطن مباشرة، بالإضافة إلى 54 شادرا للبيع المباشر باسعار مخفضة لكافة أنواع السلع الأساسية بتخفيض يصل إلى 25% عن سعر السوق.

100 صنف غذائي بمعارض أهلا رمضان

أشار «عبدالعزيز»، إلى أن الشركة تعاونت مع معارض أهلا رمضان، والسيارات المتنقلة لتوزيع المنتجات الغذائية على المراكز والقرى، لتوفير أكبر كميات من السلع الغذائية بإجمالي 100 صنف من ضمنها اللحوم، بالإضافة لتوفير كوبونات للمواطنين القادرين لشرائها، وتوزيعها على غير القادرين، لشراء أي منتجات غذائية من مختلف منافذ الشركة على مستوى الجمهورية.

وأضاف «عبدالعزيز»، أن معرض «أهلا رمضان» يقام تحت رعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة واتحاد الغرفة، ويشارك به 200 شركة عارضة للسلع الغذائية، تقدم «الأرز والسكر والزيت والدقيق والمكرونة والياميش واللحوم والدواجن» بتخفيضات من 20 إلى 25%.

وأكد العضو المنتدب للشؤون التجارية للشركة العامة لتجارة الجملة، أن الشركة تتابع ضخ كميات من السلع يوميا، للتأكد من استقرار حالة الأسواق المصرية، لافتا إلى أن الأسعار تنخفض تدريجيا، مع زيادة المعروض من المنتجات.