عاجل.. الرئيس الروسى: نعيش فى عالم كاذب.. وحرية الصحافة في الغرب مزيفة  

قال الرئيس الروسى، فيلاديمير بوتين: «لن نوقف العمليات العسكرية حتى ننزع سلاح أوكرانيا»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» فى نبأ عاجل.

وأضاف «بوتين» أن سكان جزيرة القرم قالوا كلمتهم بالبقاء مع روسيا، مشيرا إلى أن الشركات الروسية التي تحتفظ بأموال بالخارج تعلمت درسا قاسيا، ولم يكن على الشركات الروسية الاحتفاظ بأموال في الخارج.

بوتين: مواطنون روس يتعرضون للتمييز في الخارج

وأشار بوتين إلى أن المواطنون الروس يتعرضون للتمييز في الخارج، قائلا: «سنرد على العقوبات الغربية علينا».

وتابع الرئيس الروسي: «نتعرض لهجمات سيبرانية في روسيا وحملة تشويه على مواقع التواصل.. نعيش في عالم كاذب وحرية الصحافة في الغرب مزيفة».