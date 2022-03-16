عاجل.. بوتين: لا نخطط لاحتلال أوكرانيا.. والعملية العسكرية لحماية مواطنينا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنّ العمليات العسكرية في أوكرانيا تهدف لحماية سكان روسيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل عنه قبل قليل.

وأضاف بوتين: «طلبنا من الجيش الأوكراني سحب قواته من داخل المدن، ولا نهدف لاحتلال أوكرانيا».

بوتين يتهم الجيش الأوكراني بقتل 20 مدنيا في دونباس

واتهم بوتين الجيش الأوكراني بقتل 20 مدنيا في دونباس، منوها بأنّ أوكرانيا كانت تستعد لحرب ضد دونباس لو لم تتدخل روسيا.

وأشار الرئيس الروسي إلى أنّ الحرب كانت الخيار الوحيد أمامنا لحماية مواطنينا في دونباس، قائلا: «سنواصل المفاوضات مع أوكرانيا للتوصل لحل يحمي مواطنينا».

وتابع بوتين، أنّ الغرب يدعم سلطات كييف بالأسلحة والمرتزقة، كما أنّ الدول الغربية استخدمت سلاح العقوبات ضدنا لكنه ارتد عليها.