تفاصيل تعاون أحمد سعد مع شقيقه عمرو في مسلسل «توبة»

يتعاون الفنان أحمد سعد، مع شقيقه الفنان عمرو سعد، ويواصل تسجيل أغنيات مسلسل «توبة» والذي يخوض بطولته شقيقه، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وقال أحمد سعد، في بيانٍ صحفي، إنه سيقدم أغنيات تتر بداية ونهاية مسلسل توبة بجانب عدد من الأغنيات خلال حلقات المسلسل والتي تتماشى مع الأحداث.

أحمد سعد يمازح شقيقه على انستجرام

ونشر عمرو سعد صوره له من كواليس تصوير شخصيته بمسلسل توبة عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وعلق عليها قائلًا: «توبة»، ليرد عليه شقيقه النجم أحمد سعد في التعليقات قائلًا: «إيه الحلاوة دي أنا أخاف أعلي صوتي في البيت لتضربني ياعم».

يذكر أن مسلسل توبة هو قصة مقتبسة من فيلم المشبوه، الذي كان من بطولة عادل إمام وسعاد حسني وفاروق الفيشاوي وسعيد صالح، قدمه المخرج سمير سيف عام 1980، أما المسلسل فهو من بطولة مسلسل توبة عمرو سعد، صبا مبارك، ماجد المصري، محمد لطفي، محمد دياب، أسماء اليزيد، انتصار وحسن أبو الروس، وهو من كتابة ورشة ملوك، إنتاج صادق الصباح وإخراج أحمد صالح.

عليكي عيون لـ أحمد سعد تُحقق أكثر من 27 مليون مشاهدة

وكان الفنان أحمد سعد، حقق نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، من خلال أغنيته الجديدة بعنوان عليكي عيون، والتي طرحها في شهر فبراير الماضي، بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الحب، حيث حققت أكثر من 27 مليون مشاهدة، منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وأعقبت أغنية عليكي عيون، طرح الفنان أحمد سعد، أغنية جديدة تحمل اسم النفسية، وتُعد الأغنية الثالثة من ألبومه الجديد، الذي يحمل اسم «وسع وسع»، وهي من كلمات صلاح مندى، وألحان تامر كروان، وتوزيع موسيقى طه الحكيم.