«نفسية» أحمد سعد تحقق ربع مليون مشاهدة في 24 ساعة.. والجمهور يتفاعل معها

حققت أغنية «النفسية»، للفنان أحمد سعد، عددا كبيرا من المشاهدات على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، بعد ما يقرب من 24 ساعة من طرحها، وهي الأغنية الثالثة من ألبوم «وسع وسع»، والتي أثارت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وحصدت أغنية «النفسية» أكثر من 250 ألف مشاهدة، في أقل من يوم واحد، بعد طرحها عبر قناة الفنان الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

«النفسية» تحقق أرقام مشاهدات قياسية في 24 ساعة

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة على أغنية «النفسية»، للفنان أحمد سعد، إذ كتب أحد مستخدمي موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «كل الأغاني جميلة، استمر»، في حين علق آخر، قائلا: « إيه يا أحمد يا سعد العظمة دي؟.. من عيونها لـ (بنادي عليك) لـ(النفسية) كده كتير»، في إشادة واسعة بنجاحها.

أغنية «عليكي عيون» تتصدر التريند في 12 دولة

وقبل أغنية «النفسية»، طرح الفنان أحمد سعد، أغنيتين جديدتين من ألبوم «وسع وسع»، عبر قناته الخاصة على «يوتيوب»، وكانت الأولى تحمل عنوان «عليكي عيون»، التي استطاعت أن تحقق نجاحًا كبيرًا، كما تصدرت التريند في 12 دولة عربية، وهي: «السعودية، الأردن، الإمارات، البحرين، الكويت، مصر، ليبيا، لبنان، العراق، اليمين، تونس، قطر»، حسبما أعلن الفنان عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام».

كما طرح الفنان أحمد سعد، أغنيته الثانية، والتي تحمل اسم «بنادي عليك»، في 23 فبراير الماضي عبر قناته الخاصة بـ«يوتيوب»، وحققت انتشارًا واسعًا خلال مدة طرحها، وتفاعل معها عدد كبير من رواد السوشيال ميديا.