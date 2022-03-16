بشرى سارة.. تبكير صرف مرتبات إبريل 2022 قبل حلول عيد الفطر للموظفين

تعمل وزارة المالية في الوقت الحالي، على إعداد جداول ومواعيد صرف مرتبات شهر إبريل 2022، تمهيدًا لإعلان الكتاب الدوري لتحديد مواعيد الصرف المخصصة لأكثر من 66 وزارة، وجهة وهيئة ومصلحة حكومة تعمل في نطاق الجهاز الإداري للدولة، وتحصل على المرتبات من باب الأجور بالموازنة العامة.

ووفقاً لآخر كتاب دوري أصدرته وزارة المالية لتحديد المرتبات في نهاية شهر ديسمبر الماضي، حددت مواعيد الصرف لكافة الوزارات والجهات والأجهزة والهيئات الاقتصادية لأشهر يناير، ثم فبراير، ثم مارس الحالي، وتستعد لإعلام الكتاب الدوري الجديد الخاص بمواعيد صرف مرتبات أشهر إبريل، ومايو، ويونيو، آخر شهور العام المالي الحالي 2021-2022.

تعديلات على جداول صرف مرتبات شهر أبريل

وكشف مصدر مطلع بوزارة المالية في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن قطاع الحسابات والمديريات التابع للوزارة، يجري حاليًا تعديلات على جداول الصرف، نظرًا لتزامن صرف مرتبات شهر إبريل، مع موعد حلول عيد الفطر المبارك، مؤكدًا تبكير مواعيد صرف مرتبات شهر إبريل 2022 لتصرف قبل حلول عيد الفطر المبارك.

ووفقاٌ للكتاب الدوري الصادر في نهاية شهر ديسمبر الماضي، حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2022، لتبدأ الأربعاء المقبل الموافق لـ 23 مارس الحالي لمدة 5 أيام على أن تنتهي من الصرف يوم الإثنين الموافق لـ 28 مارس 2022.

صرف مرتبات مارس 2022 الأربعاء المقبل

ويستعد نحو 5 ملايين موظف بـ 66 وزارة وجهة وهيئة لصرف مرتبات شهر مارس الحالي يوم الأربعاء، على رأسهم وزارات الداخلية، والصحة، والتعاون الدولي، والتخطيط، والإسكان، والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، وقطاع الأعمال العام والخارجية، والتجارة والصناعة إلى جانب الهيئة العامة الاستثمار، والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالإضافة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والتعبئة والإحصاء، والتنظيم والإدارة حماية المنافسة وحماية المستهلك.