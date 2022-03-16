الأربعاء المقبل.. صرف مرتبات مارس 2022 للموظفين بالدولة

يستعد أكثر من 5 ملايين موظف يعملون بالجهاز الإداري للدولة لصرف مرتبات شهر مارس الحالي يوم الأربعاء المقبل، إذ تصرف وزارة المالية مرتبات الموظفين والعاملين بأكثر من 66 وزارة وجهة ومصلحة تابعة للجهاز الإداري للدولة من باب الأجور بالموازنة العامة للدولة على مدار 5 أيام تبدأ في صباح يوم الأربعاء الموافق لـ 23 مارس الحالي.

وبحسب الكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية في نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي 2021 حددت فيه الوزارة مواعيد صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة لتكون على نحو 5 أيام على أن تنتهي من الصرف في يوم الاثنين الموافق لـ 28 مارس الحالي بعد توقف لمدة يومين بسبب الإجازات الأسبوعية يومي الجمعة الموافق 25 مارس ثم السبت الموافق لـ 26 مارس وتتواصل عمليات صرف المرتبات يومي الأحد 27 مارس على أن يكون يوم الأثنين اليوم الأخير للصرف للعاملين والموظفين في كافة الوزرات والجهات الحكومية بالـ 66 وزارة وجهة ومديرية وأجهزة تحصل على مرتباتها من الموازنة العامة للدولة.

الوزارات

وعلى رأس تلك الوزارات الصحة والسكان والداخلية وقطاع الأعمال العام والخارجية والتموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعي والإسكان بالإضافة إلى الأجهزة التابعة للدولة مثل أجهزة المركزي التعبئة والاحصاء والمحاسبات والتنظيم والإدارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المنافسة وجهاز حماية المستهلك.

ووجهت وزارة المالية من خلال الكتاب الدوري المسؤولين بكافة الوزارات والجهات والمصالح الحكومية بالتنبيه على الموظفين والعاملين بهم على إتاحة صرف مرتبات شهر مارس 2022 في ماكينات الصراف الألى بالتنسيق مع البنك المركزي المصري في نفس المواعيد المحددة في الكتاب الدوري لمنح التزاحم على الصرف وكذلك عدم التزاحم على ماكينات الصراف الألي في إطار مكافحة الدولة لجائحة كورونا باتخاذ كافة التدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الموظفين