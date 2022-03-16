حسين الجسمي يعايد «ست الحبايب» بأغنية «أمي جنة»

بمناسبة عيد الأم السنوي، طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي «جبل الأغنية العربية»، من رؤيته الموسيقية وألحانه، أغنية بعنوان «أمي جنة»، عبر خلالها عن المشاعر الجياشة والحب الاستثنائي للأم، وبأسلوب جديد وصفها بكل إحساس جميل.

كلمات أغنية «أمي جنة»

تضمنت كلمات الأغنية:«أمي جنة الله يقول.. أمي علمتني الأصول.. أمي بيها الخير أشوف.. أمي دنيا وبيها أطوف.. أمي دكتوره ودوا.. أمي أعز من الهوا.. أمي ما تعرف حقد أمي.. أحلى من الورد كون أحوّل عمري الها.. كون آنا اموتن قبلها.. أمي من نجوع ناكل من ايديها.. شقد احب سوالف امي من رحت فدوة لحچيها.. ما أقلك.. أمي كعبه وما أقلك بيها اطوف.. بس اقلّك أمي عين وبليّا عين شلون أشوف».

تعاون الجسمي في أغنية «أمي جنة» مع الشاعر كرار الدلفي، ومع الموزع الموسيقي زيد عادل، ومكساج وماستر جاسم محمد.

طُرحت أغنية «أمي جنة» عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube، من خلال فيديو مُمنتج متضمنا كلمات الأغنية، بالإضافة إلى نشرها عبر جميع الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، وجميع المكتبات والمنصات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.

أغنية «دق القلب»

طرح الفنان حسين الجسمي أغنية «دق القلب» مؤخرا عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، وحققت الأغنية مشاهدات تجاوزت المليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة، وتصدرت «تريند» منصات التواصل الاجتماعي.

الأغنية من كلمات الشاعر الغنائي رامي العبودي، والملحن نور الزين، والتوزيع الموسيقي والمكساج حسام كامل.