محمود العسيلي يطرح أغنيته الجديدة «مسيكب».. فيديو

طرح المطرب محمود العسيلي، أحدث أعماله الغنائية، وهي بعنوان «مسيكب»، على اليوتيوب، والمتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو، وهي من كلمات فلبينو، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع موسيقي رامي سمير.

كلمات أغنية مسيكب

وجاءت كلمات أغنية مسيكب كالتالي:

فى القلب خبطة بتسيب علامة .. محتاج مساعدة أنسى الدراما وليل نهار عايش بموت فى القلب نار وانتي البارود خلاص مش قادر على حلم جديد.. بستنى النوم وفحلمك أعيد أصل الممنوع عارف مرغوب.. مفيش هروب من المكتوب عادي مسيكب.. وهرجعلك وهسمعلك أكيد جايلكاه يا سيناريو سوده نهايته.. مانا حافظة كده والروح معاكي تروح لأي مكان بقي تروحيه أوجاع تجيب أوجاع مانا بتباع في حبك ليه مع كل صيف وجع خفيف زي الشجر محتاج خريف والقلب لسه ماشي بعلاج نفسي الشيطان يصبح ملاك عادي مسيكب وهرجعلك وهسمعلك أكيد جايلك.

آخر أعمال محمود العسيلي

وطرح المطرب محمود العسيلي منذ أيام أحدث أغانيه التي جاءت بعنوان «في مكان ما»، على «اليوتيوب» وجميع المتاجر الإلكترونية، وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان محمود العسيلي وتوزيع موسيقي رامي سمير، وتناولت معاناة شاب بعد فراق حبيبته.

كما طرح العسيلي قبلها بأيام قليلة، أغنية «رقصة سلو» عبر قناته الرسمية على «اليوتيوب»، وهي من كلمات فيليبينو، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع رامي سمير وميكس وديجيتال ماستر خالد سند.

وحققت أغنية «رقصة سلو» نسب مشاهدات عالية، وتعدت الـ2 مليون مشاهدة عبر «اليوتيوب».