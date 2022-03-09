اليابان تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن النفط الروسي

أفادت وكالة سبوتنك للأنباء أن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا أكد للصحفيين، على أن اليابان تتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن قضية استيراد النفط الروسي.

وقال «كيشدا» إن اليابان تعمل عن كثب مع الولايات المتحدة، مع الأخذ في الاعتبار الوضع، مؤكدا على أن اليابان تعتبر الإمدادات والأمن المستقر من المصالح الوطنية «سنعمل عن كثب مع المجتمع الدولي، وقبل كل شيء، مع دول مجموعة السبع».

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية، فرضت حظرا على استيراد النفط الروسي بالإضافة إلى عدد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال والفحم.