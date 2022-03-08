أستراليا تفرض عقوبات على موسكو.. و«قديروف» في مرمى عقوبات اليابان

أعلنت الحكومة الأسترالية، عقوبات على روسيا، على خلفية عملية موسكو العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والتي انطلقت في 24 فبراير الماضي.

وكانت تقارير، قالت في وقت سابق، إن نحو 230 شركة غربية غادرت أو أعلنت تعليق أعمالها في روسيا.

وذكرت قناة «العربية» الإخبارية، أن موسكو تفوقت بالعقوبات على إيران، التي تم فرض 3616 عقوبة ضدها على مدار 10 سنوات، معظمها بسبب برنامجها النووي ودعمها للإرهاب.

كانبيرا تفرض عقوبات على بيسكوف وزاخاروفا

وشملت العقوبات الأسترالية، 6 قادة عسكريين روس مسؤولين عن العملية العسكرية. وفرضت كانبيرا، عقوبات على المتحدثين باسم «الكرملين»، ديمتري بيسكوف والخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ، كما شملت العقوبات مسؤولين عسكريين دبلوماسيين روس.

«طوكيو» تفرض عقوبات على 12 فردا من بيلاروسيا و10 شركات

من جانبها، فرضت اليابان، عقوبات على الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، كما شملت عقوبات طوكيو الجديدة بيسكوف، وشملت العقوبات اليابانية الإضافية على 12 فردا من بيلاروسيا و10 شركات وكيانات.

وفرضت اليابان، عقوبات إضافية على 20 رجل أعمال روسيا.وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في أول تجمع انتخابي له عقب ترشحه لولاية ثانية، في بلدة بويسي في ضواحي العاصمة الفرنسية «باريس»، على ضرورة احترام روسيا وشعبها.

وفي سياق متصل، أعلنت رئاسة مجلس «الاتحاد الأوروبي» أن التكتل بدأ إجراءات دراسة طلبات عضوية: أوكرانيا وجورجيا ومولدافيا.

قوات «دونيتسك» تصل إلى حدود مقاطعة «زاباروجيا» الأوكرانية.

وقال إدوارد باسورين نائب قائد قوات جمهورية «دونيتسك» الشعبية، التي اعترفت بها موسكو في وقت سابق، أمس الاثنين، إن قوات الجمهورية وصلت إلى حدود مقاطعة «زاباروجيا» الأوكرانية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

واضاف باسورين، في حديث للصحفيين، أن قوات «دونيتسك» سيطرت على بلدات آزوف وروزوفكا وميرنوي، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية، أطلقت النار 26 مرة على أراضي الجمهورية باستخدام أنظمة صواريخ جراد، ومدفعية، وقذائف هاون

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إنها لا تعلم العدد الدقيق للأمريكيين الذين يريدون التوجه إلى أوكرانيا للقتال كمتطوعين، موجهة النصح إلى مواطني بلادها بعدم فعل ذلك.

وزير الدفاع الأمريكي يأمر بـ إرسال 500 عسكري إلى أوروبا

واعلن «البنتاجون»، أن وزير الدفاع لويد أوستن أمر بإرسال 500 عسكري إلى أوروبا، لينضموا إلى نحو 100 ألف عسكري أمريكي موجودين هناك حاليا.

وكان مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانج جون، دعا في وقت سابق، بـ اجتماع لـ مجلس الأمن الدولي، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الدخول في حوار متساو مع روسيا، وعدم تأجيج المشاكل التي تراكمت على مر السنين.

وأضاف جون، أن بلاده تعتبر العقوبات أحادية الجانب طريقة غير فعالة لحل الأزمة.

بدوره، أوضح وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أن «كييف» تسعى إلى إجراء مفاوضات مباشرة بين الرئيس فلاديمير زيلينسكي، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، حول تسوية النزاع الراهن.

عربيا، أعلن أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني رياض، أنه بإمكان أسر وذوي الطلاب الدارسين في جامعات روسيا إرسال مبالغ مالية لأبنائهم من خلال الوزارة.