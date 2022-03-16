عاجل.. أول ظهور لـ أحمد حلاوة من داخل المستشفى: «اطمنوا.. أنا بخير»

طمأن الفنان أحمد حلاوة جمهوره بشأن تطورات حالته الصحية إثر إصابته بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، وذلك بعدما طاردته شائعات الوفاة على مدار الساعات القليلة الماضية، إثر تدهور حالته الصحية نتيجة الإصابة بـ«كوفيد-19».

وقال الفنان أحمد حلاوة، في بث مباشر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إلى كل حبايبي وأصدقائي وأولادي، وإلى كل الناس اللي سألت عني، أتمنى ألا أرى مكروه في أحد، وربنا يحفظكم ويكفيكم شر المرض، الحمد لله ربنا نجاني وقمت بالسلامة المرض المخيف ده، ولكن فيه بعض الحاجات لسه بنعالجها، إنّ شاء الله على خير بإذن الله».

أحمد حلاوة للجمهور: اطمنوا أنا بخير

وأضاف الفنان أحمد حلاوة، في رسالته «اطمنوا أنا بخير، اطمنوا وخلوها على الله، وإنّ كنت هقابل ربنا فهقابل وجه كريم إيه المشكلة؟.. مفيش مشكلة عندي خالص.. ادعوا لنا.. دعواتكم لنا في الدنيا جائزة ودعواتكم في الآخرة جائزة.. أتمنى لكل الأحبة مشوفش فيهم حاجة وحشة أبدًا.. ربنا يكفينا شر المرض جميعًا».

ابنة أحمد حلاوة: بابا هيتعافى قريب ويخرج ينور حياتنا

ومن جانبها، أوضحت هبة ابنة الفنان أحمد حلاوة، أنّ والدها حرص على طمأنة جمهوره بنفسه لينفي جميع الشائعات المنتشرة عن وفاته، قائلة: «من وقت ما الشائعة دي طلعت، والناس كلها قلقانة وبتكلمني، الناس مخضوضة، هو طلع بنفسه يطمنكم، هو الحمد لله بخير وأحسن، بإذن الله هيتعافى تمامًا عن قريب، وهينور حياتنا ويرجع بيته من تاني».

وفي فبراير الماضي، أعلن نجل الفنان أحمد حلاوة إصابته بفيروس كورونا المستجد ودخوله إلى العناية المركزة، إذ كتب عبر خاصية الاستوري على «انستجرام»: «الرجاء الدعاء لوالدي الدكتور أحمد حلاوة.. حالة كورونا متأخرة.. أرجو من جميع أحبائه الدعاء له بالشفاء العاجل».