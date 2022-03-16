هبة مجدي تنشر صورا جديدة مع سهر الصايغ من كواليس «المداح 2»

نشرت الفنانه هبة مجدي عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» صورة لها بصحبة الفنانة سهر الصايغ من كواليس تصوير مسلسل «المداح 2»، وعلقت عليها مازحة: «في خلال 72 ساعة لو الحاجة بتاعتي مجتش في خلال 99 ساعة، اعرفي إن معاكي 39 ساعة».

مسلسل «المداح 2»

وتشارك الفنانة هبة مجدي في الجزء الثاني من مسلسل «المداح» الذي ينافس خلال السباق الرمضاني 2022، ومازال أبطال العمل يكثفون التصوير للحاق بالسباق الرمضاني المقبل.

ويتعاون المخرج أحمد سمير فرج، مع المؤلفين أمين جمال، وليد أبوالمجد وشريف يسري، لتقديم مسلسل «المداح 2» الذي يشارك في بطولته إلى جانب حمادة هلال كل ممن بطولة هبة مجدي، كمال أبورية، سهر الصايغ، أحمد عبدالعزيز، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، ولاء الشريف.

انضمام هبه مجدي لمسلسل المداح

وشاركت «مجدي» من قبل مع حمادة هلال خلال مسلسل ولي العهد، وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد النقلي، والذي تعاون فيه مع عدد كبير من النجوم من بينهم مي القاضي، وأحمد عصام، وكريم أبو زيد، وأيضًا نجوم كبار مثل لوسي، وعلا غانم، وياسر جلال، وريم البارودي.

المسلسل يناقش عددًا من المشاكل الأسرية في إطار اجتماعي كوميدي، إذ يضطر البطل حماده هلال الزواج مره أخرى على زوجته التي تلعب دورها هبة مجدي لتأتي له بولي العهد، وحقق عند عرضه مشاهدات عالية.

هبه مجدي في مسلسل موسي

في الموسم الرمضاني الماضي شاركت مجدي أيضا في مسلسل موسي حيث جسدت دور شقيقة الفنان محمد رمضان، والذي قدمه المخرج محمد سلامة بالتعاون مع المؤلف ناصر عبدالرحمن، وعدد كبير من النجوم على رأسهم، الفنان محمد رمضان، وسمية الخشاب، وهبة مجدي، ورياض الخولي، وصبري فواز، وسيد رجب، وإيمان العاصي، وعارفة عبدالرسول، ومنذر رياحنة، وأمير صلاح الدين والمسلسل من إنتاج شركة سينرجي.