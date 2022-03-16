أسعار ياميش رمضان في محال الحلوى الشهيرة.. المكسرات بـ300 جنيه

ياميش رمضان 2022 من أكثر الأشياء التي يبحث المواطنون عنها خلال الأيام الحالية، ويزداد البحث عنها كلما اقتربنا من شهر رمضان الكريم، كما أنهم يبحثون عن الأماكن التي تبيع الياميش بأسعار مخفضة، وذلك لمواجهة موجة غلاء الأسعار التي تسعى الحكومة لضبطها في السوق المصري.

وتوجد فئة أخرى تهتم بالبحث عن أسعار ياميش رمضان 2022 في محال الحلوى الشهيرة، لذلك توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير متوسط أسعار ياميش رمضان في محال الحلوى الشهيرة، وفق جولة بوابة «الوطن» في تلك المحال، والتي جاءت كالتالي:

أسعار ياميش رمضان 2022 في محال الحلوى الشهيرة

- فول سوداني مملح: يصل متوسط سعر كيلو الفول السوداني المملح إلى قيمة تتراوح بين 60 و80 جنيها.

- ذرة مملحة: كما يصل سعر كيلو الذرة المملحة إلى قيمة تتراوح بين 75 و 90 جنيها.

- فسدق محمص: ويصل سعر كيلو الفسدق المحمص إلى سعر يتراوح بين 320 و380 جنيها.

- كاجو محمص: ويصل سعر كيلو الكاجو المحمص إلى قيمة تتراوح بين 300 و 350 جنيها.

- لوز محمص: كما يصل سعر كيلو اللوز المحمص إلى قيمة تتراوح بين 280 و 350 جنيها.

- بندق محمص: فيما يصل سعر كيلو اللوز المحمص إلى سعر يتراوح بين 280 و300 جنيه.

- لوز مقشر: كما يصل سعر كيلو اللوز المقشر إلى سعر يتراوح بين 290 و320 جنيها.

سعر البندق يصل إلى 250 جنيها

- بندق مقشر: ويصل سعر كيلو البندق المقشر إلى قيمة تتراوح بين 220 و250 جنيها.

- فسدق مقشر: ويصل سعر كيلو الفسدق المقشر إلى قيمة تتراوح بين 480 و520 جنيها.

- عين جمل: ووصل سعر كيلو عين الجمل إلى قيمة تتراوح بين 300 و 350 جنيها.

- الزبيب: فيما وصل سعر كيلو الزبيب إلى سعر يتراوح بين 90 و95 جنيها للكيلو الواحد.

- جوز هند مبشور: كما وصل سعر كيلو جوز الهند المبشور إلى سعر يتراوح بين 60 و65 جنيها.

- مكسرات مشكل: كما وصل سعر كيلو المكسرات المشكل إلى قيمة تتراوح بين 280 و300 جنيها.

- سوادني بالشوكولاتة صغير: كما يصل سعر كيلو السوداني بالشوكولاتة الصغير إلى 25 جنيها.

- سوداني بالشوكولاتة كبير: كما يصل سعر السوداني بالشوكولاتة الكبير إلى 35 جنيها.