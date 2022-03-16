ابنة أحمد حلاوة: والدي خرج من الرعاية المركزة ويغادر المستشفى خلال أيام

كشفت هبة حلاوة، ابنة الفنان أحمد حلاوة، عن تطورات حالة والدها الصحية وكواليس البث المباشر الذي نشره، منذ ساعات عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعد الشائعات التي انتشرت منذ ساعات عن تدهور حالته الصحية.

وقالت «هبة» في تصريحات لـ«الوطن»: «الحمد لله والدي أصبحت صحته جيدة، وحاليا في فترة نقاهة وتم الاستغناء عن الأكسجين الحمدلله وترك غرفة الرعاية المركزة إلى غرفة عادية وهو حاليا تحت الملاحظة».

ابن أحمد حلاوة: والدي سيغادر المستشفى خلال أيام

وأضافت: «لا داعي للأخبار السيئة التي تنتشر عن حالة والدي الصحية لأنها تؤثر فينا، والدي الحمدلله في تحسن مستمر والأطباء أكدوا لنا أنه سيغادر المستشفى خلال الأيام المقبلة، ولكن حتى الآن لم يتم تحديد الموعد».

وتابعت: «الشائعات السخيفة التي تم تداولها جعلتنا نصر أن يرد والدي بنفسه على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ليطمئن جمهوره رغم أنه ما زال مجهدا وأكيد واضح هذا خلال الفويس الذي نشره عبر فيس بوك لينفي كل هذه الشائعات السخيفة».

إصابة أحمد حلاوة بفيروس كورونا

وأصيب الفنان أحمد حلاوة، في فبراير الماضي، بفيروس كورونا ما أدى إلى تدهور حالته الصحية، وأعلنت ذلك ابنته عبر حساب والدها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».وكتبت: «الرجاء الدعاء لوالدي أحمد حلاوة، حالة كورونا متأخرة، أرجو من جميع أحبائه الدعاء له بالشفاء العاجل».

يذكر ان أبرز أعمال أحمد حلاوة فيلم «العذاب امرأة» مع نيللي ومحمود ياسين، مسلسل «دموع في عيون وقحة» مع عادل إمام، «حكايات هو وهي» مع أحمد زكي وسعاد حسني، والجزء الثاني من مسلسل «رأفت الهجان» مع محمود عبد العزيز وغيرها من الأعمال.