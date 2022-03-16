ميرهان حسين في جلسة تصوير بعد أداء العمرة: «مش محتاجة فلتر»

نشرت الفنانة ميرهان حسين عبر حسابها الشخصي على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، اليوم، أحدث جلسة تصوير لها بعد أدائها مناسك العمرة في السعودية.

وجاءت صور ميرهان، وهي ترتدي الأسود، وعلقت عليها: «لا أحتاج لفلتر».

ميرهان حسين تؤدي مناسك العمرة

ونشرت ميرهان حسين، منذ أيام، عبر موقع الفيديوهات والصور إنستجرام، صورا لها خلال أداء مناسك العمرة.

مسلسل أنا وهي لميرهان حسين

وشاركت ميرهان مؤخرا في مسلسل «أنا وهي»، من بطولة أحمد حاتم، وهنا الزاهد، وأشرف عبد الباقي، ومحمود البزاوي، وسلوى محمد علي، وندى عادل، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج سامح عبد العزيز.

كما خاضت ميرهان مؤخرا، تجربة البطولة المطلقة من خلال حكاية «وانسى روحي وياك»، من مسلسل «نصيبي وقسمتك»، وحقتت من خلال هذه الحكاية نجاحا كبيرا، وحصلت مشاهدها في المسلسل على أعلى نسب مشاهدة.