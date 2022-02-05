ميرهان حسين تنشر صورتها بالحجاب وتعلق: أبلغ عزيزا في ثنايا القلب منزله

نشرت الفنانة ميرهان حسين، صورًا وهي ترتدي الحجاب، وسط خلفية تحتوي على أجواء دينية مطعمة بالأرابيسك، من خلال حسابها الشخصي على «إنستجرام».

وأطلت ميرهان حسين على الجمهور ومتابعين، بحجاب أخضر، مدونة كلمات إنشادية، قامت بغنائها من قبل المطربة السورية فايا يونان، بعنوان «يا ليته يعلم».

وعلقت ميرهان حسين، على منشورها عبر «إنستجرام»: «أبلغ عزيزًا في ثنايا القلب منزله.. أني وإن كنت لا ألقاه ألقاه.. إن طرفي موصول برؤيته.. وإن تباعد عن سكناي سكناه.. ياليته يعلم أني لست أذكره.. وكيف أذكره إذ لست أنساه».

ميرهان حسين تدعم الطفل ريان

يذكر أن الفنانة ميرهان حسين، دعمت الطفل ريان، الذي سقط في بئر بالمغرب منذ 5 أيام، عبر حسابها على «إنستجرام»، أمس، وقامت بالدعاء له: «اللهم أخرجه من حلق الضيق إلى أوسع الطريق».

وكانت أعلنت الفنانة ميرهان حسين، قبل يومين، عن اقتراب تعافيها من فيروس كورونا، وقالت عبر «إنستجرام»: «أنا الحمد الله بقيت أحسن بكتير، وقربت أتعافى تمامًا إن شاء الله.. عايزة أشكر كل اللي سأل عليا وكل اللي دعالي، وكل اللي بعت لي هدية وكل اللي وصّل لي حب دفالي قلبي، والله شكرًا بجد من كل قلبي، ماكنتش أعرف إن في ناس كتير بتحبني كده، حسستوني إني محبوبة أوي وشاغلة بالكم وخايفين عليا».

ميرهان حسين تشارك في مسلسل «نقل عام»

وتشارك الفنانة ميرهان حسين، هذه الفترة في عدة أعمال فنية، أبرزها مسلسل «نقل عام»، الذي يعرض حاليا، وهو بطولة محمود حميدة وسوسن بدر، وأحمد بدير.