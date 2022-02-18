كورونا يحرم ميرهان حسين من الانضمام لمسلسل ملف سري مع هاني سلامة

أعلنت الفنانة ميرهان حسين، في 27 يناير الماضي، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وعلمت الوطن، أن الفنانة ميرهان حسين كان من المقرر انضمامها لأبطال مسلسل ملف سري، الذي يقوم ببطولته هاني سلامة، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، ويضم نخبة من نجوم الدراما المصرية.

وكان من المقرر انضمام ميرهان لأسرة المسلسل في ثاني أيام إصابتها بفيروس كورونا، وبسبب حالتها الصحية، ومنع الأطباء لها من مغادرة المنزل، اعتذرت عن العمل لأنه كان مرتبطا بمواعيد زمنية محددة.

كورونا يمنع ميرهان من المشاركة في كازانوفا

كما منع الفيروس ميرهان حسين من استكمال دورها في مسرحية كازانوفا التي تم عرضها في موسم الرياض، وهي من بطولة عمرو يوسف وحسن الرداد ونسرين طافش وسعد الصغير وهالة فاخر وحمدى الميرغني وبدرية طلبة وسليمان عيد، وياسر الطوبجي، ومحمد طلعت، والعرض من تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.

ميرهان حسين تنتهي من تصوير مسلسل نقل عام

وانتهت ميرهان حسين، مؤخرا من تصوير دورها في مسلسل نقل عام، الذي لا يزال يعرض حاليا عبر قناة أون أي، وهو من تأليف عدد من المؤلفين الشباب، وإخراج عادل أديب، أما عن بطولة العمل فهي لعدد من كبار الفنانين؛ أبرزهم محمود حميدة، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وسميحة أيوب، والراقصة دينا، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحسن محيي الدين، وإيمان أيوب، وعابد عناني، ونهلة سلامة، ونور خالد النبوي، وهاجر الشرنوبي، وأميرة أديب.

وعرض مؤخرا لميرهان، مسلسل نصيبي وقسمتك، الذي حازت في إحدى قصصه على أولى بطولاتها الدرامية.